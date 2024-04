Hamburg. Der fürstliche Besuch beeindruckte auch die Hamburger Society. Wer auf dem roten Teppich eine besonders gute Figur gemacht hat.

Am Freitagmorgen hatten Fürst Albert von Monaco (66) und seine Gattin Charlène (46) noch einmal Hamburg-Feeling – allerdings in heimischen Gefilden. Das sonst so sonnige und warme Fürstentum präsentierte sich von seiner grauen Seite. Regen, 14 Grad. Immerhin musste sich das adelige Paar somit nicht groß akklimatisieren. Einen Tag zuvor sorgte die adlige Familie mit ihrem Besuch im Miniatur Wunderland für Aufsehen in der Hansestadt.

Gemeinsam mit den neun Jahre alten Zwillingen Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques eröffneten Albert und Charlène den neuen Monaco-Abschnitt im Miniatur Wunderland. Der Fürst sprach im Anschluss von einem „wunderbaren Erlebnis“. Am frühen Abend ließen sich die prominenten Ehrengäste auch noch auf dem roten Teppich blicken – gemeinsam mit vielen Prominenten.

Fürst Albert und Charlène feiern mit Promis im Miniatur Wunderland

Neben Funke-Verlagschefin Julia Becker waren auch Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald („Notruf Hafenkante“), Synchronsprecher und Schauspieler Marek Erhardt („Soko Hamburg“), Bürgermeister-Gattin Eva-Maria Tschentscher und der aktuell nicht unumstrittene HSV-Vorstand Jonas Boldt auf dem Cocktail-Empfang.

120 geladene Gäste durften den fürstlichsten Tag in der Geschichte der Touristenattraktion mitfeiern. „Wer hat Bock auf Monaco?“ rief Influencer und Unternehmer Fynn Kliemann auf dem roten Teppich in die Menge. Die Antwort? Offenbar viele. So war Schauspielerin und Regisseurin Katharina Thalbach begeistert vom Besuch von Albert und Charlène. „Ich finde es eine tolle Geste, dass sie herkommen und ihr kleines Land noch kleiner sehen werden“, so die 70-Jährige.

Miniatur Wunderland: Katharina Fegebank outet sich als Fan

Auch Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) outete sich als Fan – vor allem vom Miniatur Wunderland. „Das ist halt so ein bisschen der Mythos Monaco. Natürlich Formel 1, aber auch die Fürstenfamilie, die ja doch ein gewisser Glanz umweht. Deshalb freue ich mich heute, beides zu haben. Einmal einen tollen neuen Abschnitt im Miniatur Wunderland, das ich sehr liebe, und dann gleichzeitig das Fürstenpaar hier zu haben, das ist großartig“, schwärmte die Politikerin.

Deutlich weniger Lust auf Gespräche hatte offenbar Ex-Fußball-Nationalspieler Michael Ballack (47), der mit seiner neuen Freundin Sophia Schneiderhan (22) wortlos über den roten Teppich zum Cocktail-Empfang ging.

Fürst Albert und Charlène in Hamburg: Kult-Moderator will Monegasse werden

Yared Dibaba war dagegen auskunftsfreudig wie eh und je. Besonders gespannt war er auf den besonderen Besuch, zumal der NDR-Moderator in den vergangenen Tagen eine ungewöhnliche Idee entwickelt hatte. Der 55-Jährige wollte sich an dem Abend eine neue Staatsangehörigkeit verschaffen. „Wenn man die Staatsbürgerschaft von Monaco haben will, kriegt man sie vom Fürsten per Handschlag“, sagte Dibaba, der die Hoffnung hegt, der erste Plattdeutsch sprechende Monegasse der Geschichte zu werden. Bis es so weit ist, bleibt er aber Norddeutscher mit Leib und Seele.

Viel Zeit, seinen Plan in die Tat umzusetzen, hatte Dibaba aber nicht. Bereits um kurz vor 19 Uhr ging es für die Fürstenfamilie mit einer Polizei-Eskorte wieder in Richtung Flughafen. Zuvor bekamen knapp 30 wartende Fans noch Autogramme.