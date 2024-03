Hamburg. Wie die Mega-Touristenattraktion neue Zielgruppen mit VR-Brillen erobert und das Programm der Aktionswoche „Eingeloggt“ bereichert.

Die Körber-Stiftung, die Bücherhallen Hamburg und die Volkshochschule veranstalten jetzt die Woche „Eingeloggt“. Dabei macht auch das Miniaturwunderland in der Speicherstadt mit. Insgesamt rund 100 Veranstaltungen sind von kommenden Montag an geplant (11. bis 17. März). Ziel ist es, digitales Wissen für ältere Menschen (50 + ) zu vermitteln.

„Mit dabei sind Veranstaltungen zu den digitalen Grundlagen, aber auch KI (Künstliche Intelligenz) wird thematisiert, 3D-Druck, VR, Computer-Spiel und Kreativität“, sagt Caterina Römmer, Programm-Managerin bei der Körber-Stiftung.

Miniaturwunderland: Großes Interesse an der Tour mit VR-Brille für Senioren

Besonders stark nachgefragt ist eine Virtuelle Tour durch das Miniaturwunderland in der Speicherstadt, eine der meist besuchten touristischen Attraktionen in Deutschland. Seit Kurzem können die Gäste die Welten des Wunderlandes nicht nur von außen betrachten, sondern selbst direkt in sie eintauchen.

Rio de Janeiro ist eine weitere Stadt im Hamburger Miniatur Wunderland. 60.000 Arbeitsstunden und 1,5 Millionen Euro wurden investiert. © epd | Philipp Reiss

VR-Brillen: Im Miniaturwunderland schrumpfen die Besucher zur Modellfigur

Geschrumpft als kleine Modellfigur im Maßstab 1:87 geht es mit einer VR-Brille durch die Modellanlage, und man erlebt das Wunderland aus der Sicht der Miniatur-Bewohner.

Ausgestattet mit neuester VR-Ausrüstung lernen die Senioren bei dieser Aktionswoche das Wunderland von einer völlig neuen Seite kennen. Die Veranstaltung im Rahmen der Digitalwoche ist zur Zeit ausgebucht. Darüber hinaus bietet das Miniaturwunderland täglich solche virtuellen Touren für alle Interessierte an. Seit dem Start sind sie ein Erfolg.

Yullbe Wunderland: Auf Augenhöhe mit Modellen durch den Wilden Westen

Die Touren heißen „Yullbe Wunderland“ und sind ein Virtual-Reality-Erlebnis, bei dem die Teilnehmer mittels modernster Technik spielerisch in eine andere Welt eintauchen. Die Yullbe-Go-Erlebnisse dauern zehn Minuten, die Yullbo-Pro-Abenteuer 30 Minuten.

Im „Yullbe Wunderland“ (Abkürzung für You will be/Du wirst sein) können zum Beispiel der Wilden Westen, Venedig oder andere Mini-Welten quasi auf Augenhöhe entdeckt werden.

Für die kurze Tour ist man in einem 80-Quadratmeter-Raum unterwegs, für die längere in einem 250-Quadratmeter-Raum. Bis zu 100 Menschen pro Stunde können die beiden „Yullbe“-Welten besuchen.

Körber-Stiftung: Digitale Engel stehen in Bergedorf bereit

Während es im Rahmen der Senioren-Aktionswoche „Eingeloggt“ für das Event im Miniaturwunderland zur Zeit keine Karten mehr gibt, können anderen Veranstaltungen ohne Anmeldung besucht werden.

Dazu gehören:

Dagmar Hirche und Abendblatt Mitarbeiter erklären älteren Lesern das E-Paper des Abendblattes in den Räumen der Telekom an der Spitalerstraße. Foto: Thorsten Ahlf / Funke Foto Services © FUNKE Foto Services | Thorsten Ahlf

Digitales Wissen für Ältere: Der Digitale Engel kommt nach Bergedorf am 13.03.2024, 11 bis 13 Uhr. Eingeloggt! und LOLA Kulturzentrum e.V. laden die Digitalen Engel auf den Lohbrügger Markt (Lohbrügger Markt, 21031 Hamburg) ein. „Das mobile Ratgeberteam zu Digitalfragen von ‚Deutschland sicher im Netz e.V.‘ macht parallel zum Wochenmarkt Station. Ein Digitalexperte klärt kostenlos individuelle Fragen rund um Online-Anwendungen und die Neuen Medien“, sagt Caterina Römmer.

Das bundesweite Programm wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert und steht in Kooperation mit zahlreichen Einrichtungen der Seniorenarbeit und Stadtteilkultur.

Ebenfalls Anmeldung geht es am 12. März, 10 bis 14 Uhr, direkt in die Digitale Sprechstunde des Deutschen Senioren Computer Clubs, Oehleckerring 6a. Wer will, kommt einfach vorbei.

Das Programm im Überblick: https://hamburg.eingeloggt.net