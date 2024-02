Hamburg. Die Dokumentation kommt am 7. März auf die große Leinwand. In Hamburg wurde der Film vorab gezeigt. Was die Zuschauer erwartet.

Im Passage Kino ist sonnabends üblicherweise ordentlich was los. Zur Preview des Films „Wunderland – Vom Kindheitstraum zum Welterfolg“ ist es ganz besonders voll– es herrscht ein unglaubliches Gedränge. Etwa 300 geladene Familienmitglieder und Freunde von Gerrit und Frederik Braun sind gekommen, um die Dokumentation im Saal 1 vor der offiziellen Premiere am 7. März 2024 zu sehen.