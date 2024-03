Hamburg. Zum fünften Mal zeigen am Sonntag an der Feldstraße Aussteller ihre besonderen Produkte. Was den Besuchern alles geboten wird.

So richtig frühlingshaft wird das Wetter in Hamburg am Sonntag nicht. Wolken und 9 Grad sind vorhergesagt. Perfekte Bedingungen also für einen Indoor-Shoppingbummel. In der Rindermarkthalle steigt am 10. März von 10 bis 18 Uhr zum fünften Mal der Festland Designmarkt.

Knapp 100 Aussteller präsentieren auf St. Pauli ihre Produkte aus den Bereichen Fashion, Deko, Kunst, Street Wear und Schmuck. Der Eintritt ist kostenlos.

Rindermarkthalle: Festland 2024 Designmarkt setzt bei Ausstellern auf Nachhaltigkeit

Veranstalterin Anka Carls und ihr Team haben bei der Auswahl der Aussteller und Labels vor allem auf das Thema Nachhaltigkeit Wert gelegt. Viele der Designerinnen und Designer zeigen ihre Upcycling-Produkte. Das Hamburger Label Nonoi bietet beispielsweise Kleidungsstücke an, die aus ausrangierten Herrenhemden geschneidert wurden.

Neben der Gelegenheit, auch für Ostern das eine oder andere Geschenk zu finden, können sich ganz Mutige vor Ort tättowieren lassen. Tattookünstler Joern Lindberg und Russlan Block bringen exklusive Motive in der Rindermarkthalle unter die Haut.

Festland 2024 Designmarkt bietet künstlerische Workshops auf St. Pauli an

Wer seiner Kreativität selbst freien Lauf lassen will, kann sich bei einer Reihe von Workshops inspirieren lassen. In kleinen und kostengünstigen Schnupperkursen kann man vor Ort weben lernen, sich seine eigenen Schmuck- und Dekoschalen gießen oder die elegante Kunst des Origami-Faltens oder Makramee-Knüpfens ausprobieren.

Auf Kreativität setzt auch die Köchin Veronika Effling in ihrer Pop-up-Küche. Die Gastronomin will den Besucherinnen und Besuchern zeigen, was sie alles aus Gemüse zaubern kann. Vor der Rindermarkthalle sorgt ein Mini-Food-Truck-Markt für zusätzliche Verpflegung. Um die Getränke kümmert sich die Festlandbar, die coole Drinks mit Spirituosen aus Hamburg und Umgebung mixt.