Hamburg. Dr. Bernard große Broermann wurde 80 Jahre alt. Angehörige und Vertraute sollen Hamburger Unternehmen in seinem Sinne weiterführen.

Gründer der Asklepios Kliniken, Eigentümer des Hotels Atlantic: Dr. Bernard große Broermann zählte zweifelsohne zu den erfolgreichsten Unternehmern Deutschlands. In den vergangenen knapp vierzig Jahren entwickelte er die Asklepios Klinikgruppe zu einem der führenden Gesundheitsanbieter in Deutschland und zum größten Krankenhausträger in Familienbesitz. Am 25. Februar ist er im Alter von 80 Jahren gestorben.

„Mit seiner Vision und seinem unternehmerischen Wirken hat er nicht nur die Asklepios Gruppe, sondern die gesamte Gesundheitsbranche in Deutschland über Jahrzehnte entscheidend geprägt. Wir verlieren mit ihm eine herausragende Persönlichkeit und einen großartigen Menschen“, sagt Joachim Gemmel, Vorstandschef der Asklepios Gruppe.

Marco Walker, ebenfalls CEO der Asklepios Gruppe, ergänzt: „Den Einfluss von Dr. Bernard große Broermann auf das Gesundheitswesen in Deutschland kann man nicht hoch genug schätzen.“

Trauer auch in der Hotellerie: „Wir sind zutiefst bestürzt über den Tod unseres Gründers. In Gedanken sind wir bei seiner Familie, der wir unser tiefstes Mitgefühl und aufrichtiges Beileid aussprechen. Sein Werk werden wir in seinem Sinne und im Auftrag der Familie große Broermann weiterfortführen“, sagt Jan Liersch, Geschäftsführer der Luxushotelgruppe Broermann Health & Heritage, zu der neben dem Hotel Atlantic in Hamburg vier weitere Hotels gehören (das Falkenstein Grand und die Villa Rothschild in Königstein im Taunus sowie das Grand Hotel Suisse Majestic und das Fairmont Le Montreux Palace in der Schweiz in Montreux am Genfer See).

Asklepios-Kliniken gründete der Unternehmer 1985, seine Luxushotelgruppe 1999

Dr. Bernard große Broermann wurde am 20. November 1943 im niedersächsischen Damme geboren. Er studierte Medizin, Chemie, Betriebswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften, unter anderem an der Managementschule INSEAD in Fontainebleau sowie an der amerikanischen Eliteuniversität Harvard.

1985 gründete Dr. Bernard große Broermann die Asklepios Kliniken Gruppe, 1999 die Gruppe der Broermann Health & Heritage Hotels. Für die Zukunft seiner Unternehmensgruppe hat Dr. Bernard große Broermann festgelegt, dass ein Gremium aus Familienangehörigen und langjährigen Vertrauten sein unternehmerische Werk fortführen soll. Sein Vermögen wird auf 3,5 Milliarden US-Dollar geschätzt.