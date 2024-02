Hamburg. Kai Hankeln verlässt Hamburgs größten Arbeitgeber. Seine Nachfolge bei Asklepios tritt ein Führungsduo an.

Der größte Arbeitgeber in Hamburg trennt sich von seinem CEO und hat künftig eine Doppelspitze im Vorstand. Kai Hankeln verlässt Asklepios, wie der Klinikkonzern am Montag bekannt gab. Es gebe in Zukunft ein Führungsduo, das aus den bisherigen Vorständen Joachim Gemmel und Marco Walker bestehe. Sie würden zu neuen Co-CEOs ernannt, wie es hieß. Der sonst die Öffentlichkeit meidende Asklepios-Gründer und Alleingesellschafter Bernard große Broermann meldete sich in der Unternehmensmitteilung ebenfalls zu Wort: „Unsere neue Führung hat die Fähigkeit, die Vision und Strategie von Asklepios mit neuer Energie und innovativen Ideen zu bereichern.“