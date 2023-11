Krankenhaus Hamburg Asklepios Klinik: Was bringt die Krankenhausreform?

Asklepios feiert den 200. Geburtstag des AK St. Georg in Hamburg. Vorstand Joachim Gemmel forderte von der Politik, bei der Krankenhausreform auf die Belange der Kliniken einzugehen.

200-Jahr-Feier in angespannten Zeiten: Bürgermeister Tschentscher erinnert an seine Zeit als Arzt, ein Vorgänger an die Privatisierung.