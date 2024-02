Hamburg. Von Alex im Alsterpavillon bis Hotel Atlantic, von Lenz bis Reichlich: Das Abendblatt gibt zehn Tipps für einen Abend zum Verlieben.

Liebe geht ja vermeintlich durch den Magen. Insofern ist es nur konsequent, dass zahlreiche Hamburger Restaurants am Valentinstag besondere Menüs für Verliebte servieren. Das Abendblatt stellt eine kleine Auswahl vor, die vielleicht dazu verhilft, dass der 14. Februar in diesem Jahr außergewöhnlich romantisch verläuft.

1. Valentinstag im Restaurant Tschebull in der Hamburger City – mit Kalbsbacke

Wer „Amore“ und „Alpen“ kombinieren möchte, der ist im österreichischen Restaurant Tschebull im Levantehaus richtig. Namensgeber Alexander Tschebull und dessen Frau Yvonne, die gemeinsam auch das Rive an der Elbe betreiben, bieten fünf Gänge inklusive Weinbegleitung, Wasser und Valentins-Dekoration für 110 Euro pro Gast an.

Erfolgreiches Gastronomen-Paar: Yvonne und Alexander Tschebull in ihrem Restaurant Tschebull im Levantehaus. © Marcelo Hernandez | Marcelo Hernandez

Den Auftakt macht ein Vitello Tonnato (Kalbstatar mit Thunfischcreme), im ersten Zwischengang gibt es Ofensellerie, im zweiten gebratenen Skrei (Winterkabeljau) mit Blumenkohl und Trüffeljus. Die Hauptrolle spielt am Valentinstag im Tschebull eine zart geschmorte Kalbsbacke mit Asia-Aromen, Ingwerkarotten und Shiitake Wan Tan. Den Abschluss bilden „Blaumohn und Blutorange“. Das Menü ist ausschließlich online über Open Table reservierbar, und zwar unter dem Stichwort „Valentins-Menü“. www.tschebull.de

2. Valentinstag im Reichlich Restaurant – Menü für 79 Euro pro Gast

Auch ein anderer hervorragender Österreicher, das charmante Reichlich Restaurant an der Oberstraße, serviert ein romantisches Menü in fünf Gängen: Für 79 Euro pro Gast gibt es hier Tatar vom Saibling, Maishendlravioli, ein „wachsweiches Ei vom Isemarkt“ mit Erdapfelespuma, Cremespinat und Perigord Trüffel sowie geschmorte Involtini vom Kalb.

Zum Dessert wird eine Himbeer-Tarte gereicht. In jedem Gang ist auch eine vegetarische Alternative im Angebot. Reservierung unter https://www.reichlich.restaurant/

3. Valentinstag im Restaurant Tim‘s – exzellente Küche und Hafenflair

Mit wem Sie dinieren, wissen wir nicht. Aber vielleicht möchten Sie zu Tim‘s. Also zu Tim Lang, beziehungsweise in dessen Restaurant Tim‘s an der Großen Elbstraße. Dort verspricht der Gastronom einen „romantischen Abend mit Hafenflair und exzellenter Küche“.

Das Drei-Gänge-Menü kostet 75 Euro pro Gast, mit Weinbegleitung 99 Euro. Serviert werden gebratene Jakobsmuscheln, Rinderfilet „Chateaubriand“ und geeistes Champagner-Mousse mit Pfirsich-Rosensüppchen und Schokoladenbiskuit. Reservierung unter www.tims-restaurant.de

4. Restaurant Hamburg: Valentinstag im Hobenköök mit kreativem Menü

„Valentines vibes“ sind auch im Oberhafen zu spüren: Der beliebte TV-Koch Thomas Sampl, der vor allem auf saisonale Küche und regionale Produkte setzt, hat in seiner Hobenköök für Verliebte ein kreatives Menü in vier Gängen erdacht. Los geht es mit Lachsforellen-Tatar samt auf Salz gegarter Roter Bete, Apfel-Meerrettich-Sud, Dill-Öl und Petersilie-Biskuit.

Im zweiten Gang gibt es geröstete Shitake mit Fruchtwerker-Essig, Nussbutter und krossem Knoblauch, ehe gegrillter gereifter Rinderrücken vom Waldhof Zydek mit Portweinjus, gerösteter und gesalzener Buchweizen, Moorrübe und Sellerie serviert wird. Das süße Finale besteht aus einer Mousse aus Virunga-Schokolade von Original Beans, Kumquat-Kompott, Salzkaramell und Popcorn. Das Menü kostet 85 Euro pro Gast. Achtung: Das Abendessen beginnt um 18.30 Uhr im Restaurant Hobenköök im Oberhafen, Stockmeyerstraße 43. Reservierung unter https://shop.hobenkoeoek.de/

5. Restaurant Lenz in Duvenstedt serviert Verliebten Oktopus

Auch das beliebte Restaurant Lenz in Duvenstedt hat in diesem Jahr wieder ein Valentinsmenü auf der Karte. Nach einem feinen Küchengruß und Gaues Brot mit Olivenöl und Meersalz serviert Lenz Leslie Himmelheber Oktopus mit Süßkartoffel und Feldsalat.

Lenz Leslie Himmelheber, von Stammgästen wegen seiner hervorragenden Entengerichte auch „Duckman“ genannt, in seinem Restaurant in Duvenstedt. © MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Weiter geht es mit weißem Tomatenschaum, Garnele und Basilikum, ehe es im Hauptgang ein Sattelstück vom Rind mit braunen Champignons, Portweinjus und getrüffeltem Kartoffelpüree gibt. Die Dessertvariation „Lenz“ bildet den Abschluss. 59 Euro pro Gast kostet das Valentinsmenü im Lenz. Reservierung unter https://restaurant-lenz.de

6. Restaurant Heimatjuwel in Eimsbüttel verzaubert mit Valentinsmenü

Küchenchef Marcel Görke kreiert in seinem Restaurant Heimatjuwel am Stellinger Weg aus saisonalen Zutaten gehobene Küche. Am 14. Februar können sich Verliebte ab 18 Uhr von seinem Fünf-Gänge-Überraschungsmenü (129 Euro pro Gast) verzaubern lassen, das den Namen „Liebe geht durch den Magen“ trägt. Das Menü gibt es sowohl mit Fleisch oder Fisch als auch in vegetarischer Version. Reservierung unter www.heimatjuwel.de

7. Valentinstag: In den Alex-Restaurants wird es japanisch und süß

Für 49,90 Euro pro Gast bieten die Restaurants Alex – am Alsterpavillon und an der Überseebrücke – ein romantisches Drei-Gänge-Menü an. Vorab gibt es knusprig gebackene Teigtaschen nach japanischer Art mit Garnelenfüllung oder mit Gemüsefüllung.

Im Hauptgang werden zartes Hähnchenbrustfilet in Teriyaki-Knoblauchsauce oder Pasta serviert. Und als Dessert steht ein saftiger Schokoladenbrownie mit Salted-Caramel-Sauce, zwei Kugeln Salted-Caramel-Eis, Beerengrütze und Sahne auf der Karte. Reservierung unter https://www.dein-alex.de/valentinstag-1 unter Angabe des favorisierten Standorts.

8. Valentinstag im Hotel Vier Jahreszeiten – stilvoll und romantisch

Edel und stilvoll lässt sich die Liebe im jüngst frisch umgebauten Grill des Hotels Vier Jahreszeiten zelebrieren. Für 179 Euro pro Person besteht das besondere Menü im Grill aus einer „Valentinstag Seafood Selection“, Rinderfilet mit gegrillter King-Prawn-Garnele, Blattspinat, grünem Spargel, Kartoffelgratin und Sauce béarnaise sowie einem „Schokoladen Malheur“ mit Kirschkompott, Marshmallow und Macadamia-Eis. Reservierung unter https://hvj.de/de/grill.html

9. Hotel Atlantic: Feine vier Gänge zum Valentinstag für 239 Euro pro Gast

Auch gegenüber, im Hotel Atlantic, kocht Küchenchef Lucas Müller am Valentinstag mit ganz besonders viel Liebe: Die feinen vier Gänge – inklusive Aperitif, Weinbegleitung, Wasser und Kaffee – gibt es für 239 Euro pro Gast.

Serviert werden unter anderem Königsmakrele und Jakobsmuschel, Crepinette vom Prignitzer Maishähnchen und Valrhona Ivoire-Schokolade mit Himbeer, Rose und Marcona-Mandel. Reservierung unter https://brhhh.com/atlantic-hamburg/events/valentinstag/

10. Restaurant Piri Piri kreiert zum Valentinstag „Liebeserklärung an die Sinne“

Das Piri Piri im Hamburger Schanzenviertel serviert portugiesische Küche und hat zum Valentinstag „eine Liebeserklärung an die Sinne“ kreiert.

Die Gäste haben unter anderem die Wahl zwischen Auster und Salat, Black-Tiger-Garnele und Tatar aus dem Filet vom Weiderind, Lammkarree und einer Neuinterpretation von Bacalhau à Bras (Klassiker der portugiesischen Küche aus gesalzenen Kabeljauschnitzeln, Zwiebeln und dünn gehackten Bratkartoffeln, alles mit Eiern gebunden). Abschließend gibt es als Dessert passenderweise „Liebesapfel“. Kosten: 69 Euro pro Person. Reservierung unter piripirihamburg.de/menu/special-events/