Hamburg. Im Juli 2022 eskalierte eine Demo von Hafenarbeitern. Jetzt wird ein Tatverdächtiger per Öffentlichkeitsfahndung gesucht.

Es war eine wilde Demonstration, an deren Ende unter den Teilnehmenden und der Polizei jeweils fünf Verletzte standen: Am 15. Juli 2022, einem Freitag, gingen in Hamburg rund 3000 Hafenarbeiter auf die Straße, um während eines zweitägigen Streiks für einen besseren Tarifvertrag zu demonstrieren.

Mehrere Hamburger Hafenbetriebe hatten damals noch versucht, den Ausstand per einstweiliger Verfügung zu stoppen – ohne Erfolg. Dennoch schmeckte vielen Hafenarbeitern der Gang vors Arbeitsgericht ganz und gar nicht, entsprechend aufgeheizt war die Stimmung auf der Demo: Trotz mehrerer Appelle wurde wiederholt Pyrotechnik gezündet, Böller flogen in die Menge.

Vor dem Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof eskalierte die Demonstration: Nach der Festnahme eines Teilnehmers setzte die Polizei auch Pfefferspray ein. © dpa | Marcus Brandt

Demo von Hafenarbeitern: Polizei sucht Schläger

Ein solcher Wurf führt nun anderthalb Jahre nun zu einer Öffentlichkeitsfahndung: Die Polizei sucht einen Demonstranten, der an jenem 15. Juli gegen 12.35 Uhr zwei Beamte attackiert und dabei einen von ihnen verletzt haben soll.

Der Unbekannte hatte sich offensichtlich gemeinsam mit rund 100 weiteren Teilnehmenden mit einem Mann solidarisiert, der während der Abschlusskundgebung am Besenbinderhof einen Böller in die Menge geschmissen hatte.

Mit diesem Bild suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach einem Mann, der im Rahmen einer Hafenarbeiter-Demo zwei Beamte attackiert haben soll. © Polizei Hamburg | Polizei Hamburg

Polizist verletzt und Beamtin mit Fahnenstange geschlagen

Als die Beamten die Identität des Böllerwerfers feststellen wollten, soll der nun Gesuchte derart stark auf das Visier des Einsatzhelmes eines damals 27 Jahre alten Polizisten eingeschlagen haben, dass sich dieses öffnete. Der Beamte wurde im Gesicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Mehr zum Thema

Doch damit nicht genug. Polizeisprecher Sören Zimbal: „Darüber hinaus soll der Unbekannte mit einer Fahnenstange gegen das Visier des Einsatzhelmes einer damals 29-jährigen Polizistin geschlagen und dieses beschädigt haben.“ Anschließend sei der Angreifer unerkannt in der Menge verschwunden.

Fahndung nach mutmaßlichem Hafenarbeiter

18 Monate nach dem Vorfall hat ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Eine weitere Beschreibung des Tatverdächtigen liegt dagegen nicht vor. Staatsschutz (LKA 73) und Staatsanwaltschaft ermitteln gemeinsam.

Zeugen, die die damalige Situation beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 040/42 86-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Übrigens: Die Attacke war kein Einzelfall, insgesamt wurden im Rahmen der Kundgebung fünf Polizisten verletzt. Hafenarbeiter entschuldigten sich später für die gewaltsamen Übergriffe und sammelten für die Opfer.