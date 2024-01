Hamburg. Freundschaft zwischen Spediteuren und Landwirten bekommt Risse. Gemeinsamer Kampf gegen Steuern und andere Abgaben ist erstmal beendet.

Am Anfang standen sie noch Seite an Seite: Gemeinsam kämpften Bauern und Hamburgs Spediteure gegen die von der Bundesregierung geforderten hohen Steuern und Abgaben. Doch bei den Spediteuren findet die Freundschaft zu den Landwirten nun langsam ihr Ende. Seit die Bauern mit ihren Traktoren am Montag den Hafen lahmlegten und am Dienstag weiter die Zufahrten blockierten, ist das Straßenverkehrsgewerbe sauer.