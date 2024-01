Instagram: Hamburger Apothekerin erhält Influencer-Preis für Erklärvideos

Hamburg. Als sie als junge Apothekerin in Hamburg ihren ersten Kunden, einen Mann mit Sodbrennen, beraten sollte, sei sie plötzlich ganz unsicher gewesen, erinnert sich Simone Gansewig. „Mein Kopf war vollgestopft mit Wissen aus dem Pharmazie-Studium, aber ich bekam es in der Situation einfach nicht sortiert. Ich wusste nicht, was ich dem Mann empfehlen sollte.“

Damit es dem Apothekernachwuchs von heute, bei dem aktuell ebenso wie bei den älteren Kollegen das elektronische Rezept ein Thema ist, nicht ebenso ergeht, teilt die 40-jährige Hamburgerin in den sozialen Netzwerken – vor allem auf ihrem Instagram-Kanal – regelmäßig kompakte „Wissens-Häppchen“. Ihre Erklärvideos, mit denen sie während des Corona-Lockdowns begann, seien maximal 90 Sekunden kurz. Und eine Grafik bestehe niemals aus mehr als zehn Slides, sagt die dreifache Mutter. „Einprägsam und schnell zu überfliegen muss es sein.“

Instagram: Apothekerin aus Hamburg ist erfolgreiche Influencerin

Mal weist die Pharmazeutin, die mittlerweile hauptberuflich als Lehrerin an der Berufsfachschule für pharmazeutisch-technische Assistenz in Bergedorf jedes Jahr 80 bis 100 Auszubildende auf den Apothekenalltag vorbereitet, darauf hin, welche Wirkstoffe schwangere oder stillende Kundinnen meiden müssen. Mal erklärt sie kurz die Wirkungsweise, Dosierung und möglichen Nebenwirkungen von Kopfschmerztabletten.

Und das Instagram-Angebot kommt an: Knapp 6000 Interessierte folgen der Hamburgerin, die nach dem Studium zunächst in einer Apotheke in Bergedorf und dann am UKE gearbeitet hat.

„Die Follower-Zahl ist vielleicht nicht so hoch, aber für mich auch gar nicht so entscheidend“, sagt Simone Gansewig. „Ich sehe sogar, dass meine Inhalte häufiger abgespeichert als tatsächlich mit einem Herzchen versehen werden.“

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hamburger Apothekerin vermittelt Fachwissen „kompetent und unterhaltsam“

Ihre größte Motivation seien die Nachrichten des Apothekernachwuchses. „Wenn zum Beispiel eine junge PTA aus Bayern schreibt: Bitte machen Sie weiter, niemand erklärt das besser als Sie!“

Die Jury des auf der sogenannten Vision A., einer Zukunftskonferenz für die Pharma- und Apothekenbranche in Berlin, vergebenen Preises hat das offensichtlich auch so gesehen: Denn die Hamburgerin wurde in der Kategorie „Beste:r Influencer:in Apotheke und Arzneimittel“ mit dem Preis in Silber geehrt. Die Begründung: Simone Gansewig sei eine bundesweite Influencerin, die mit viel Leidenschaft nicht nur schauspielerisches Talent beweise, sondern eben auch Fachwissen kompetent und unterhaltsam an den Nachwuchs vermittele.

Instagram: Kollegen stolz auf ausgezeichnete Apothekerin aus Hamburg

Insgesamt waren 20 Preisträger in insgesamt acht Kategorien ausgezeichnet worden. „Das war für mich ein tolles Erlebnis und eine große Ehre“, sagt die Hamburgerin, die von Apothekerkollegen aus der Hansestadt für den Preis vorgeschlagen worden war.

Die Schüler in Bergedorf und auch die Kollegen seien stolz. „Jene aus dem Kollegium, die das Internet nutzen, verfolgen natürlich aufmerksam, was ich da tue. Ich glaube, es ist ein sinnvoller und zeitgemäßer Weg, um den Nachwuchs zu erreichen“, sagt die 40-Jährige, die schon als Kind entweder Apothekerin oder Lehrerin werden wollte. „Hat geklappt, jetzt bin ich beides.“

Mehr zum Thema

Die Apotheke um die Ecke sei wichtig und Nachwuchs dringend nötig. „Auch in einer Metropole wie Hamburg fehlt es massiv an Personal, an Pharmazeutisch-technischen Assistentinnen und Assistenten. Und wenn ich nur einen jungen Menschen mehr für die Apotheke begeistern kann, dann habe ich am meisten gewonnen“, sagt Simone Gansewig.