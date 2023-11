Alster Hamburg: Alstertanne läutet Weihnachtszeit ein – Termin steht fest

Seit mehr als 20 Jahren gehört die Tanne zur festlichen Stimmung in Hamburg dazu. Auch Straßenzüge in der City erleuchten bald.

Hamburg. Am Donnerstagabend wird in der Hamburger City inoffiziell der Winter eingeläutet, denn um 22 Uhr schalten Techniker die Alsterfontäne ab. Freitagfrüh wird die Pumpe dann demontiert und in das Winterlager gebracht. Dort erfolgt die Wartung, damit sie im kommenden Jahr wieder eingesetzt werden kann.

Doch allzu lang bleibt der Mittelpunkt der Binnenalster nicht leer: Wie das Abendblatt erfuhr, wird die Alstertanne in diesem Jahr am 23. November aufgestellt, geschmückt und feierlich nach Einbruch der Dunkelheit in Betrieb genommen.

Hamburg: Alstertanne gehört zur Weihnachtstradition in der City

Die Alstertanne ist mittlerweile eine festliche Tradition. Seit mehr als 20 Jahren illuminiert der Baum die Binnenalster. In diesem Jahr wird die knapp 15 Meter hohe Tanne aus einer Baumschule in Horst in Schleswig-Holstein in die Hamburger Innenstadt transportiert. Ein Lkw bringt die mit knapp 1000 LED-Lampen bestückte Nordmanntanne zur Lombardsbrücke. Von dort hebt sie ein 60-Tonnen-Kran auf den Ponton, wo sie schließlich verankert wird.

Auch im restlichen Teil der Innenstadt starten die Vorbereitungen für die besinnlichste Zeit des Jahres: Über der Mönckebergstraße hängen bereits die unterschiedlichsten Weihnachtsornamente.

Auch an der Nobel-Shoppingmeile Neuer Wall wurde die Weihnachtsbeleuchtung bereits aufgebaut.

Foto: Alexander Berthold / Funke Foto Fotoservices

Am Neuen Wall und im Nikolaiviertel rund um das Rathaus wurden bereits die Lichterketten über die Straßen gespannt.

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Hamburger Innenstadt – wie hier am Rathausmarkt – wurde bereits aufgehängt.

Foto: Alexander Berthold / Funke Fotos Services

„Die unterschiedlichen Quartiere in der Innenstadt können individuell entscheiden, wann sie ihre Beleuchtung anschalten, aber der Plan ist, dass rund um die Weihnachtsmarkt-Eröffnung am 23. November alles leuchtet“, sagt City-Managerin Brigitte Engler dem Abendblatt.