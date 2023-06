Alsterfontäne Hamburg: Das Wasser sprudelt wieder 40 Meter hoch

Seit dem 22. Juni ist die Alsterfontäne wieder in Betrieb

Hamburger und Touristen mussten einige Zeit auf diesen Tag warten

Hamburg. Lange wurde es herbeigesehnt, nun ist es endlich so weit: Der Startschuss für die Alsterfontäne, eines der beliebtesten Hamburger Wahrzeichen, ist erfolgt. Seit Donnerstag schießt die Pumpe auf der Binnenalster täglich von 10 bis 22 Uhr wieder ihre knapp 40 Meter hohe Wassersäule in den Himmel.

Zum traditionellen Einschalten hatten Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte Ralf Neubauer (jeweils SPD) und Vertreter von Hamburg Wasser und der zuständigen Wasserpumpen-Firma Pleuger Industries auf der Ponton-Terrasse des Hotels Vier Jahreszeiten gemeinsam auf einen großen roten Knopf gedrückt.

Hamburg ließ Alsterfontäne länger als üblich ausgeschaltet

„Nur wenige Metropolen haben das Glück Hamburgs und es liegt ein strahlendes Gewässer mitten in der Innenstadt. Doch die Binnenalster ist noch mehr als unsere blaue Mitte. Als Herz der Binnenalster ist das Wasserspiel, vielfach fotografiert und bestaunt, im Sommer nicht mehr wegzudenken aus Hamburgs Innenstadt“, sagte Pein dazu laut Mitteilung.

In diesem Jahr erfolgt der Start der Alsterfontäne aufgrund der Energiesparmaßnahmen etwas später als gewohnt.

Die Pumpe wurde seit dem 1. September vergangenen Jahres aufgrund der Energiesparmaßnahmen des Hamburger Senats nicht mehr genutzt. Auch der gewohnte Start zur Osterzeit verschob sich aus diesem Grund einige Wochen nach hinten – und sorgte damit für Verwunderung bei Hamburgern und Touristen.

Erst Ende April hatte der Hamburger Senat schließlich entschieden, dass trotz des weiterhin bestehenden 25-Punkte-Plans zum Energiesparen die Alsterfontäne sowie der Brunnen und der Geysir im Inselpark und die Wasserspiele sowie die Wasserlichtorgel in Planten un Blomen wieder in Betrieb genommen werden können.

Alsterfontäne sprudelt 180 Kubikmeter Wasser pro Stunde

Anschließende Vorbereitungen an der Pumpe und der Schwimmplattform sowie die Logistik konnten nun abgeschlossen werden.

Somit wird die Pumpe ab sofort wieder insgesamt 180 Kubikmeter Wasser pro Stunde 40 Meter hoch in die Luft befördern – und so zu einem der beliebtesten Fotomotive in Hamburg werden. Seit 1987 gehört die Alsterfontäne zum Stadtbild.

„Wie sehr die Hamburgerinnen und Hamburger, aber auch Gäste ,ihre Alsterfontäne’ lieben, ist schon daran zu erkennen, dass uns viele, viele Nachfragen erreicht haben, wann denn die Alsterfontäne wieder zu sehen sein wird“, hatte Mitte-Chef Neubauer im Vorfeld gesagt.