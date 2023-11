Steffen Henssler: TV-Koch verschenkt 500 Kochbücher in der City

Der bekannte Gastronom will alle Ausgaben von „Hundert Klassiker“ signieren. Wann und wo genau die Exemplare ausgegeben werden.

Steffen Henssler hat sich eine besondere Aktion ausgedacht. Er verschenkt 500 seiner neusten Kochbücher in der Hamburger City.

TV-Koch Steffen Henssler verschenkt 500 Kochbücher in der City

Hamburg. Der Hamburger TV-Koch Steffen Henssler hat für den kommenden Sonnabend eine besondere Aktion geplant. Ab 12 Uhr verschenkt er in seinem Restaurant „Ahoi“ in der Spitalerstraße insgesamt 500 Ausgaben seines neuen Kochbuchs „Hundert Klassiker“. Und nicht nur das, Steffen Henssler will auch jedes einzelne Buch persönlich signieren.

„Hundert Klassiker“ ist erst vor wenigen Wochen erschienen und gleich wieder ein Kochbuch-Bestseller. Der Band gehört in die Reihe „Hensslers schnelle Nummer“, mit der der TV-Koch zeigen will, dass Kochen nicht kompliziert und langwierig sein muss. Bei der Aktion am 4. November wird nur ein Buch pro Person ausgegeben.

TV-Koch Steffen Henssler wagt sich in neuem Buch an Gulasch und Sauerbraten

In diesem Fall hat sich der Hamburger an echte Klassiker gewagt wie Spaghetti Bolognese, Wiener Schnitzel oder Käsekuchen, aber auch Rezepte für Gulasch, Sauerbraten und Kohlrouladen sind dabei. Das Buch ist der dritte Band in der erfolgreichen Reihe „Hensslers schnelle Nummer“.

Der Hamburger arbeitet neben seinen Büchern unaufhörlich am Aufbau seines umfangreichen Gastroimperiums. Neben dem „Ahoi“ gibt es noch die Marken „Go by Steffen Henssler“ – zuletzt eröffnete ein neuer Standort in den Elbvororten – und „happi“, hinter denen Henssler steckt.

Zudem ist Henssler in verschiedenen TV-Formaten zu sehen. Kocht manchmal allein gegen andere Prominente in einem Koch-Duell („Grill den Henssler“), kämpft mit im „Familien-Kochduell“ oder mit dem ebenfalls im Fernsehen aktiven Hamburger Koch Tim Mälzer im Wettbewerb um den besten Lieferservice („Mälzer und Henssler liefern ab!“).

Auch Tim Mälzer, Hamburgs zweiter bekannter TV-Koch, hat gerade erst ein neues Kochbuch veröffentlicht. „Vierundzwanzigsieben kochen“ heißt das und ist im Mosaik Verlag erschienen. Mälzer konzentriert sich in seinem Buch darauf, Rezepte für den ganzen Tag anzubieten, vom Frühstück bis zum nächtlichen Snack.

Der TV-Koch wagt sich in seinem Werk allerdings auch an aufwendigere Gerichte heran. „Aber es sind Gerichte mit Geling-Garantie“, verspricht Mälzer.