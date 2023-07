Steffen Henssler gibt es jetzt bald auch in den Elbvororten

In einem schon länger leer stehenden Lokal in Groß Flottbek tut sich was. Hier soll ein besonderes Konzept des TV-Kochs eröffnen.

Der Hamburger Koch Steffen Henssler ist in verschiedenen TV-Formaten zu sehen. Gleichzeitig arbeitet er stetig an der Erweiterung seines Gastroimperiums.

Hamburg. Ob in Grömitz, der Hamburger Innenstadt oder Wismar: Gefühlt ist der Hamburger Koch Steffen Henssler mit seinen nach ihm benannten Restaurants schon überall zu finden, und immer wieder eröffnet etwas Neues – zuletzt ein Lokal im Springer Quartier. Doch in einer Ecke Hamburgs war er bislang noch nicht präsent: den Elbvororten. Doch das wird sich ändern.

Am Schild ist es schon ablesbar: „Go by Steffen Henssler“ steht über den Fenstern, in dem seit Längerem leer stehendem Restaurant an der Beselerstraße 35 in Groß Flottbek tut sich sichtbar etwas. Dort – im ehemaligen Restaurant Champus – ging einst eher gutbürgerliche deutsche Küche über den Tresen. Nun sollen es bald die Sushi-Kreationen von Steffen Henssler sein.

Steffen Henssler ist nun auch in den Elbvororten zu finden

Die Vorbereitungen laufen noch, der Name ist aber schon zu sehen: In das ehemalige Restaurant Champus an der Beselerstraße zieht ein Go by Steffen Henssler ein.

Foto: BOVELAND

Wobei er nicht selbst in der Küche stehen wird. Bei „Go“ handelt es sich um ein Gastro-Konzept, für das Henssler mit seinem prominenten Namen einsteht. Auf der Speisekarte stehen Sushi-Kreationen nach Rezepten des Kochs. Diese kann man nicht vor Ort essen, sondern vor allem auch bestellen und abholen.

Unter dem Namen „Go by Steffen Henssler“ laufen deutschlandweit bereits neun Restaurants, unter anderen auf Sylt, in Berlin und in München. In Hamburg sind in der Schanze und in Rotherbaum bislang zwei Restaurants zu finden.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Henssler ist in verschiedenen TV-Formaten zu sehen. Kocht manchmal allein gegen andere Prominente in einem Koch-Duell („Grill den Henssler“) oder mit dem ebenfalls im Fernsehen aktiven Hamburger Koch Tim Mälzer im Wettbewerb um den besten Lieferservice („Mälzer und Henssler liefern ab“). Seit Kurzem ist er auch im Familien-Kochduell im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen.

Steffen Henssler: Eröffnung in Groß Flottbek ist für August geplant

Zudem arbeitet der Hamburger aber auch unaufhörlich am Aufbau seines umfangreichen Gastroimperiums. Neben dem „Go“ gibt es noch die Marken „Ahoi“ und „happi“, hinter denen Henssler steckt. In den vergangenen Wochen wurden mehrere neue Henssler-Restaurants beispielsweise an der Ostsee in Grömitz und der Lübecker Bucht eröffnet.

Warum nun in Groß Flottbek und zu wann genau hier die Neuöffnung geplant ist, war am Montag offiziell nicht zu erfahren. Nach Abendblatt-Information soll das neue „Go“ in Groß Flottbek im August eröffnen.