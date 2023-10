Bar Hamburg Innenstadt: Besondere Cocktails – so schmeckt Elbtunnel

Barmanager Michael Ehrenwirth in der Bricks Bar des Renaissance Hotels in der Hamburger Innenstadt. Hier stehen Cocktails wie Elbstrand oder Park Fiction auf der Karte.

Hamburg. Der eine ist leuchtend rot, der andere sonnengelb: Wenn Barmanager Michael Ehrenwirth und seine Kollegen ihre Zutaten mixen, kommt am Ende der Geschmack von Hamburg raus.

Die Auswahl an Cocktail-Bars ist in der Hansestadt riesig, doch diese Getränke sind schon etwas Besonderes: Seit Neuestem werden in der Bricks Bar im Renaissance Hamburg Hotel in der Innenstadt sogenannte „Discovery Drinks“ serviert – eine Hommage an besondere Orte in Hamburg.

Bar Hamburg: So schmecken Alter Elbtunnel und Deichstraße

In der Hotelbar, das sich hinter der dunklen Backsteinfassade des einstigen Druck- und Verlagsstandortes Broschek-Haus im Hanseviertel verbirgt, wurde für acht spezielle Orte ein eigener Drink mit lokalen Zutaten kreiert. Sie heißen: Alter Elbtunnel, Park Fiction, Boberger Dünen, Elbstrand, Treppenviertel, Deichstraße, Wasserschloss und Bricks Negroni.

Die Deichstraße schmeckt nach Waldhimbeere, Zitronensaft, Mandel-Sirup und Himbeerkorn.

Foto: Roland Magunia / Funke Foto Services

Die farbenfrohen Cocktails werden in unterschiedlich geformten Gläsern serviert. Federführend ausgetüftelt hat die Cocktails Ada Frömel aus dem sechsköpfigen Barteam.

Bricks Bar im Renaissance Hamburg Hotel: Zu jedem Cocktail gibt es kurze Beschreibung des Ortes

„Der Gedanke war, dass wir unseren vielen internationalen Gästen die Stadt und die Sehenswürdigkeiten näherbringen“, sagt der F&B-Manager des Hotels, Uwe Angerbauer. Auf der Getränkekarte gibt es zu jedem der Hamburg-Cocktails eine Kurzbeschreibung des entsprechenden Ortes und einen QR-Code. Scannt der Gast diesen Code, öffnet sich Google Maps und berechnet eine Route zu der Sehenswürdigkeit.

„Wir bekommen gutes Feedback“, sagt Angerbauer, „und es fördert die Interaktion zwischen Gast und Barmann.“

Ein weiteres Anliegen war es, möglichst viele lokale Spirituosen zu verwenden. So steckt in dem Drink Treppenviertel unter anderem Gin Sul aus Hamburg. Die weiteren Zutaten – ein Rosé-Wermut und ein Holunderlikör – stammen dagegen von internationalen Herstellern. Wer von oben aus dem Treppenviertel auf die Elbe gucke, habe schließlich das Gefühl von großer weiter Welt, so Angerbauer.

Der Cocktail Elbstrand enthält Mezcal, Bramble Bombay, Limettensaft, Kokos-Sirup und Eiweiß.

Foto: Roland Magunia / Funke Foto Services

Der Elbstrand dagegen besteht aus der mexikanisichen Spirituose Mezcal, Bramble Bombay, Limettensaft, Kokos-Sirup und Eiweiß. Klingt nach Sommer, Sonne und Strand, und sieht dank der Eiweiß-Haube auch so aus, denn diese erinnere an „Wellengekräuse“.

Der Alte Elbtunnel enthält – passend zum Hafen – Ahoi-Rum, zudem rauchigen Ardbeg 10, Pfirsich-Likör, Zitronensaft und Pfirsich-Sirup. Die Deichstraße etwa schmeckt nach Waldhimbeere, Zitronensaft, Mandel-Sirup und Himbeerkorn, den das Team selbst zubereitet.

Der Alte Elbtunnel besteht aus Ardbeg 10, Ahoi-Rum, Pfirsich-Likör, Zitronensaft und Pfirsich-Sirup.

Foto: Roland Magunia / Funke Foto Services

Park Fiction hingegen vereint Cachaça, Cointreau, Zitronensaft, Vanille-Sirup und Orangensaft und wird mit einem Strauß Minze getoppt – als Reminiszenz an eine Palme. Der Drink Boberger Dünen, der unter anderem aus Irish Whiskey, Portwein, Cassislikör und Cranberrysaft besteht, wird mit einem Rosmarin-Strauß garniert. Dieser soll an die Kiefern in dem Naturschutzgebiet erinnern.

Die Bricks Bar an den Großen Bleichen 36 ist täglich von 10 bis 24 Uhr geöffnet.