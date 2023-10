Nach Hamas-Aufruf: Polizei mobilisiert Hundertschaften

Für diesen Freitag hat die Terrororganisation zu Aktionen und pro-palästinensischen Protesten aufgerufen. So ist die Lage in Hamburg.

Die gesamte Bereitschaftspolizei ist an diesem Freitag in Hamburg im Einsatz (Archivbild).

Hamburg. In Hamburg und dem Norden ist die Polizei an diesem Freitag in höchster Alarmbereitschaft. Grund ist der Aufruf der islamistischen Hamas, die Muslime zu Aktionen gegen Israel und jüdische Einrichtungen nach dem heutigen Freitagsgebet aufruft.

Wie ernst die Polizei Hamburg diesen Aufruf nimmt, zeigt die Präsenz in der Stadt. Im großen Stil wurden Einsatzkräfte mobilisiert. Die gesamte Bereitschaftspolizei sowie die vier Alarmhundertschaften sind im Einsatz. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel und jetzt folgenden Gegenangriffen im Gazastreifen rechnet die Polizei mit pro-palästinensischen Protesten und stellt sich auch auf Ausschreitungen ein.

Frau bei Demo in Hamburg doch schwerer verletzt

Eine der beiden Frauen, die am Montag bei der Pro-Israel-Demo antisemitisch beleidigt und verletzt wurde, ist offenbar schwerer beeinträchtigt als gedacht. Zunächst war sie im Rettungswagen ambulant behandelt worden. Mittlerweile heißt es nach Abendblatt-Informationen, sie brauche noch länger, bis sie genesen sei.

Zwei unbekannte Männer hatten die beiden Frauen attackiert und geschlagen sowie auf Israel-Fahnen gespuckt, als die beiden Demo-Teilnehmerinnen gegen kurz nach 19 Uhr am Rathausmarkt aufgeräumt hatten. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet um Hinweise auf die beiden Täter, die um die 20 Jahre alt gewesen sein sollen, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und auffällig schlank. Zeugen können sich beim Hinweistelefon 040/428 65 67 89 oder bei einer Polizeidienststelle melden.

Hamburgs Polizei ist in Alarmbereitschaft

Die Hamburger Polizei nimmt einen Aufruf in sozialen Netzwerken zu antiisraelischen Protesten am Freitag sehr ernst. Angemeldet war nur eine kleine Versammlung für den Abend am Hauptbahnhof, laut Polizei. Die wurde untersagt. Angesichts eines Aufrufs in den sozialen Netzwerken sei jederzeit auch mit spontanen Versammlungen zu rechnen.

In diesem Zusammenhang rechnet die Polizei auch aufgrund der hohen Emotionalität mit strafbaren Handlungen wie Volksverhetzung. Die Polizei orientiere sich an den aktuellen Entwicklungen und werde mit einer verstärkten Präsenz im Stadtgebiet sichtbar sein, hieß es. Die Schutzmaßnahmen, gerade für jüdische Einrichtungen, befänden sich bereits auf einem sehr hohen Niveau.

Nach dem Ausbruch des Krieges im Nahost sowie den Aufrufen der Hamas zu Aktionen hat die Polizei ihre Präsenz vor jüdischen Einrichtungen in Hamburg deutlich verstärkt.

Foto: Daniel Herder/Funke

„Wir halten dafür eine hohe Zahl an Einsatzkräften vor“, so der Polizeisprecher weiter. Es seien zudem Dolmetscher im Einsatz, um auch in nicht deutscher Sprache geäußerte strafrechtlich relevante Äußerungen identifizieren zu können. „Das Bejubeln und Feiern der Massaker an Jüdinnen und Juden durch die Hamas ist unerträglich und hat auf unseren Straßen keinen Platz", erklärte Innensenator Andy Grote (SPD).

Schura Hamburg ruft Glaubensbrüder zur Besonnenheit auf

Die Schura Hamburg ruft Muslime angesichts möglicher Ausschreitungen nach dem heutigen Freitagsgebet zur Besonnenheit auf und distanziert sich "von jeglicher Form der Hassrede". "Bevor an einer Kundgebung teilgenommen wird, ist es wichtig sicherzustellen, von wem diese Kundgebungen organisiert wurden", heißt es in einer von der Schura verbreiteten Erklärung an die "lieben Geschwister".

Und weiter: "Es ist davon auszugehen, dass extremistische Gruppierungen das Leid der Opfer und unser Mitgefühl ausnutzen wollen, um möglichst viele Menschen auf ihre Kundgebungen zu locken. Auf diesen Kundgebungen geht es oft nicht um legitime Ansprüche, sondern um Provokation und radikale Verschärfungen des Konflikts mit noch mehr Leid und Unruhe auch innerhalb der hiesigen Gesellschaft", so die Schura, ein Zusammenschluss islamischer Gemeinden in Hamburg.

Die Schura versucht in ihrer Erklärung einen Spagat und appelliert auch an die Medien, den Konflikt in Nahost differenzierter darzustellen: Man wisse, dass das palästinensische Volk seit vielen Jahren vor Ort unter der Ungerechtigkeit, die durch die israelische Besatzung in Palästina hervorgerufen werde, leide und man leide mit ihnen, heißt es.

"Dennoch kann und darf sie nicht als Grund dafür herhalten, unschuldige Zivilisten zu ermorden. Die Bilder vom Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten lassen nur einen Teil des Leides ermessen, das die Angehörigen der Toten und Entführten jetzt durchmachen. Gleichzeitig gilt unser Mitgefühl allen Palästinensern, die nun unter den Vergeltungsschlägen der israelischen Armee leiden und ebenfalls Tote und Verletzte zu beklagen haben."

Gruppe dringt in Rathaus ein wegen Israel-Flaggen

In Stade ist es bereits zu einem Vorfall gekommen. Bereits in der Nacht zu Donnerstag drang eine Gruppe junger Männer ins historische Rathaus der Hansestadt ein, um dort eine Israel-Flagge herunterzureißen. Sie schlugen eine Scheibe ein und versuchten durch das zerborstene Fenster an die Fahne zu gelangen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Täter hatten damit aber keinen Erfolg. Als mehrere Streifenwagen am Rathaus eintrafen, flüchteten die Täter unerkannt.