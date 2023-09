Michael Schulte gibt Konzert in der Hamburger City – und kommt ins Schwitzen

Mit seinem Auftritt in der Hamburger City kehrt der Sänger zu seinen Wurzeln zurück. Und: Er kündigt Konzert an der Alster an.

Hamburg. Ein Gratiskonzert am Mittag – und das mitten in der Hamburger City: Michael Schulte kam am Mittwoch ganz schön ins Schwitzen. „Alter Schwede, das ist ganz schön warm hier in meinem Pullover. Die Sonne knallt ja ganz gut hier oben“, scherzte der gut gelaunte Musiker, der im Rahmen der „Radio Hamburg Mega Musik Mittagspause“ in der Mönckebergstraße ein Minigratiskonzert gab.

Michael Schulte spielte einst mit Max Giesinger in Hamburg auf der Straße

Für den Musiker aus Eckernförde war die ungewöhnliche Bühne im Herzen der Hamburger Innenstadt so etwas wie eine emotionale Zeitreise. „Ich habe mal mit Max Giesinger in Hamburg auf dem Kiez gewohnt. Da haben wir auch mal Straßenmusik gemacht. Es ist also so ein wenig wie ‚Back to the roots‘ für mich. Toll, dass so viele Leute hier sind“, sagte der 33-Jährige, der 2012 bei der TV-Casting-Show „The Voice of Germany“ Dritter wurde und sechs Jahre später Deutschland beim European Song Contest (ESC) vertrat. Damals erreichte der norddeutsche Lockenkopf mit der eindrucksvollen Stimme Rang vier.

Knapp 300 Fans haben sich den Auftritt von Michael Schulte in der Mönckebergstraße angehört.

Foto: Alexander Berthold

Knapp 300 Menschen versammelten sich rund um den Mönckebergbrunnen, um den 20-minütigen Auftritt bei schönstem Spätsommerwetter zu genießen. Egal ob Jung oder Alt – die Menschen schunkelten mit und zeigten sich überaus textsicher. Neben seinem Song „You Let Me Walk Alone“ präsentierte Schulte auch Hits aus seinem am Freitag erscheinenden Album „Remember me“. Vor allem die Akustikversion seiner neuen Single „Better me“ kam bei seinen Hamburger Fans besonders gut an.

Michael Schulte kündigt Auftritt an der Binnenalster am 3. Oktober an

Der Auftritt von Schulte war bereits die dritte musikalische Mittagspause, die der Hamburger Radiosender veranstaltet. In den vergangenen Jahren standen die Künstler Tom Gregory und Leony in der Innenstadt auf der Bühne.

Wer der nächste Star ist, der den Hamburgerinnen und Hamburgern eine besondere akustische Mittagspause bereitet, wollte Radio Hamburg noch nicht verraten. Auf den nächsten Auftritt von Michael Schulte müssen dessen Fans dagegen nicht lange warten. Für den 3. Oktober hat der norddeutsche Künstler einen Auftritt an der Binnenalster angekündigt. Glaubt man dem Wetterbericht, sollte der Musiker dann unbedingt einen warmen Pullover dabeihaben.

Mehr zum Thema

Völlig wetterunabhängig wird der Künstler bei seinem für das kommende Jahr geplante Konzert sein. Dann will er in der edel-optics.de Arena in Wilhelmsburg seine Fans so begeistern wie am Mittwochvormittag in der Hamburger City.