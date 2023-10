Alle Farben: Bekannter DJ gibt am 5. Oktober 2023 Gratiskonzert in Hamburg

Megahits wie „She Moves (Far Away)“ und „Please Tell Rosie“ machten den Berliner berühmt. Was hinter der Aktion steckt.

DJ Alle Farben gibt in der Hamburger Innenstadt ein Gratiskonzert. Ob dazu so viele Menschen kommen wie zum Smag Sundance Festival in Essen (Foto)?

Hamburg. Runde vier in der „Mega Musik Mittagspause“ von Radio Hamburg: Am Donnerstag wird der international bekannte DJ Alle Farben um 12 Uhr vor Starbucks an der Mönckebergstraße auftreten. 30 Minuten lang soll das kleine Gratiskonzert unter freiem Himmel gehen.

Bekannt ist der DJ, bürgerlich Frans Zimmer, durch Megahits wie „Alright“, „Please Tell Rosie“ oder „Running Back To You“. Seit 2009 macht der 38 Jahre alte Berliner Musik, zuerst unter dem Künstlernamen „Hundert Farben“, später als „Alle Farben“.

DJ Alle Farben gibt Gratiskonzert in Hamburger Mönckebergstraße

Der Durchbruch gelang ihm am 1. Mai 2012 beim Electro Swing Club Open Air, als er vor rund 30.000 Menschen auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin spielte. Im Jahr 2014 folgte sein erstes Album „Synesthesia“. Mittlerweile ist DJ Alle Farben auf der ganzen Welt aufgetreten, hat in New York, Bangkok, Paris, Zürich, Beirut und Kuala Lumpur aufgelegt.

Bei der besonderen Mittagspause vor dem Mönckebergbrunnen traten bereits Tom Gregory, Leony und Michael Schulte auf. „Die musikalische Mittagspause ist unsere kreative Antwort auf den hektischen Alltag“, sagt Radio-Hamburg-Programmleiter Niklas Naujok. „Musik hat die außergewöhnliche Kraft, uns aus dem Trott des Tages zu führen und Momente der Freude zu schenken.“