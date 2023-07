Konzert Hamburg: Gospelchor sorgt bei spontanem Auftritt für Gänsehaut in der City

Hamburg. Am Sonnabendmittag wurde der Große Burstah in der Hamburger Innenstadt zur großen Bühne. Der JC Gospelchoir sorgte in unmittelbarer Nähe der Abendblatt-Redaktion für Gänsehaut. Mit jedem Song blieben mehr Hamburgerinnen und Hamburger vor der Filiale der Haspa stehen, um sich die emotionale und klanglich hervorragende Darbietung anzuschauen und vor allem anzuhören. Der Gospelchor tourte im Zuge der Aktion „Sommergärten“ bis in den Nachmittag durch das Nikolaiviertel.

Gospelchor singt in Hamburger City Hit von Marvin Gaye – Publikum sang und tanzte mit

Unter anderem schmetterten die stimmgewaltigen Frauen den Klassiker „Ain´t no Mountain high enough“ von Marvin Gaye und Tammi Terrell. Spätestens bei diesem Song konnte niemand mehr stillstehen. Von jung bis alt, es wurde geschunkelt, geklatscht und sogar schüchtern mitgesungen. Immer wieder hielten die Hamburgerinnen und Hamburger ihre Smartphones hoch, um das spontane kleine Gospelkonzert in der Stadt im Video festzuhalten.

Chorleiterin Nadine Stricker gab mit voller Leidenschaft den Takt vor, ihr siebenköpfiger Chor folgte mit ebenso großer Begeisterung. Voller Freude darüber, dass die Menschen Freude an ihrer Darbietung hatten.

Der JC Gospelchoir wurde 2022 gegründet. Im vergangenen Jahr spielten die talentierten Künstler bereits Weihnachtskonzerte in Hamburg und Schleswig-Holstein. Nun sucht der Chor neue Mitglieder. Einige neue Fans haben sie am Sonnabendmittag in der Hamburger City ganz sicher gefunden.