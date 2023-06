Verkehr Hamburg: Motorrad-Gottesdienst – viele Straßen in der City gesperrt

Auch Sanierung auf A1 behindert den Verkehr in Hamburg am Wochenende. MoGo-Teilnehmer gedenken des Verunglückten beim Ironman.

Tausende Biker werden am Wochenende wieder in Hamburg erwartet - zum traditionellen Motorradgottesdienst (MoGo) am Hamburger Michel.

Hamburg. Gleich mehrere Veranstaltungen sorgen am Wochenende für Behinderungen im Hamburger Straßenverkehr. Am kommenden Sonntag (11. Juni) findet nach mehrjähriger Pause wieder der Motorrad-Gottesdienst (MoGo) mit mehreren Tausend Teilnehmenden statt. Dazu kommen eine Sperrung der A1 und ein Sportevent.

Der MoGo beginnt am Sonntag ab 9 Uhr in der Ludwig-Erhard-Straße – wie gewohnt am Hamburger Michel. In diesem Jahr werden die Teilnehmer auch des beim Ironman tödlich verunglückten Motorradfahrers gedenken und für die Verletzten, Helfenden und Betroffenen beten.

Traditionell rollen die Biker nach der Andacht auf eine gemeinsame Ausfahrt in Richtung Süden.

Motorrad-Gottesdienst: Sperrungen in der Hamburger Innenstadt

Daher wird der Straßenzug Ludwig-Erhard-Straße zwischen Holstenwall und Rödingsmarkt in der Zeit von etwa 9 Uhr bis 16 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Je nach Anzahl der Motorradfahrer kann es auch zu einer über den Kreuzungsbereich Holstenwall hinausgehenden Sperrung des Millerntordamms bis zum Millerntorplatz kommen, teilte die Polizei am Freitag mit.

In der Abfahrtsphase des Konvois wird darüber hinaus ab 14 Uhr auch die Willy-Brandt-Straße bis etwa 16 Uhr voll gesperrt. Der Tross fährt dann vom Michel kommend über die Elbbrücken und endet auf dem Parkplatz von Möbel-Kraft in Buchholz i. d. Nordheide.

Wer Fragen zu den Sperrungen hat: Die Polizei Hamburg richtet in der Zeit von 8 bis 15.30 Uhr ein Verkehrsinfotelefon unter der Nummer 040/428 65 65 65 ein.

Verkehr Hamburg: A1 im Süden der Stadt gesperrt

Darüber hinaus wird es zu Störungen auf der Autobahn kommen. Eine Fahrbahnsanierung wird von Sonnabendmorgen bis zum späten Sonntagabend auf der A1 zu Behinderungen führen, konkret wird der Abschnitt zwischen dem Autobahndreieck Südost und der Anschlussstelle Stillhorn gesperrt werden. Weitere Informationen sind dazu im Internet zu finden.

Am Sonntagnachmittag steigt außerdem im Hamburger Volksparkstadion das Heimspiel der Hamburg Sea Devils gegen Düsseldorf Rhein Fire , zu dem etwa 30.000 Zuschauer erwartet werden.

Neben den eingerichteten Umleitungen der Autobahn wird Besucherinnen und Besuchern der Hamburger Innenstadt dringend empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln – am besten mit der Bahn – anzureisen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.