A25: Zeitweise nur eine Spur zwischen Curslack und Moorfleet

Am 5. und 6. Juni sind Reparaturarbeiten an den Schutzplanken geplant. Wann mit Sperrungen zu rechnen ist.

Auf der A25 sind Reparaturarbeiten an den Schutzplanken notwendig.

Hamburg. Auf der Autobahn 25 (A25) hat die Autobahnmeisterei Stillhorn der Autobahn GmbH Niederlassung Nord am Montag, 5. Juni, und Dienstag, 6. Juni, Reparaturarbeiten an den Schutzplanken zwischen dem Autobahndreieck Südost und der Anschlussstelle Curslack geplant.

Dafür müssen an beiden Tagen jeweils in der Zeit von 9 Uhr bis 14.30 Uhr immer wieder Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen zeitweise gesperrt werden.

A25: Zeitweise nur eine Fahrspur zwischen Curslack und Moorfleet geöffnet

Für die umfangreichen Reparaturarbeiten ist es notwendig, abwechselnd den Überhol- oder Hauptfahr- und Standstreifen zu sperren. Unter Berücksichtigung der Pendler- und Berufsverkehre wird der Verkehr außerhalb der Rushhour jeweils einstreifig an den Arbeitsstellen vorbeigeführt.

Im Bereich der Anschlussstellen kommt es zu verkürzten Aus- und Auffahrten. Ebenso wird der Haupt- oder Überholfahrstreifen der Anschlussstellen Allermöhe, Neuallermöhe-West, Nettelnburg und Bergedorf zeitweise abwechselnd gesperrt.