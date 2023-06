Motorradgottesdienst: Diese Autobahn-Sperrungen betreffen den Kreis Harburg

Mehrere Tausend Teilnehmer werden am Sonntag, den 11. Juni vor dem Hamburger Michel erwartet. Anschließend geht es im Konvoi in den Landkreis Harburg.

Buchholz. Am kommenden Sonntag, 11. Juni, findet wieder traditionelle Motorradgottesdienst in Hamburg am Michel statt. Die anschließende Konvoifahrt, zu der mehrere tausend Teilnehmende erwartet werden, führt über die A1 zur Anschlussstelle Dibbersen und von dort über die B75 nach Buchholz auf das Gelände der Firma Möbel Kraft.

Während der Konvoifahrt, etwa in der Zeit von 14 Uhr bis 15.30 Uhr, ist es nicht möglich, im Autobahnkreuz Maschen in Richtung Hannover oder Bremen auf die A 1 aufzufahren. Die Anschlussstelle Seevetal-Hittfeld ist in Fahrtrichtung Bremen gesperrt. Die Anschlussstelle Dibbersen ist für die Dauer der Konvoifahrt in alle Richtungen gesperrt.

Verkehr im Landkreis Harburg: Auch die B75 ist am Sonntag an einer Stelle voll gesperrt

Für die Verbindung Hannover-Bremen werden Verkehrsteilnehmer gebeten, die A 7 bis zur Anschlussstelle Hamburg-Marmstorf zu nutzen, um von dort über die A 261 auf die A 1 in Richtung Bremen zu gelangen.

In der Zeit von ca. 14 Uhr bis 15.30 Uhr ist ferner die B 75 zwischen dem Gewerbegebiet Vaenser Heide (Zimmererstraße) und der Anschlussstelle Dibbersen voll gesperrt. Umleitungen sind in Teilen ausgeschildert.