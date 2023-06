Toter bei Ironman-Triathlon in Hamburg – Veranstalter informiert Stunden später

Hamburg. Es war bereits 13.26 Uhr am Sonntag, als auf dem Rathausmarkt die Partymusik heruntergeregelt wurde. Erst auf Englisch, dann auf Deutsch erfuhr das Publikum per Lautsprecher von der Tragödie, die sich Stunden zuvor beim Ironman-Triathlon in Hamburg zugetragen hatte.

Auf der Fahrradstrecke am Spadenländer Hauptdeich war es um 8.40 Uhr zu einem tödlichen Unfall gekommen: Ein Fotografen-Begleitmotorrad, auf dem auch ein Kameramann mitfuhr, kollidierte bei hohem Tempo frontal mit einem Fahrradfahrer.

Tragödie beim Ironman-Triathlon Hamburg: Motorradfahrer stirbt an Unfallstelle

Der Kradfahrer wurde bei der Kollision lebensgefährlich verletzt und verstarb laut der Polizei noch an der Unfallstelle. Der per Hubschrauber eingeflogene Notarzt konnte nur noch den Tod des 70-Jährigen feststellen. Auch der Triathlet (26) zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Krankenwagen ins AK St. Georg transportiert.

Der 50 Jahre alte Fotograf erlitt leichte Verletzungen und einen Schock, er wird nun ebenfalls im Krankenhaus St. Georg behandelt. Da er mit dem Rücken zur Fahrtrichtung filmte, konnte er keine Angaben zum Unfallhergang machen. Vor Ort waren ein Hubschrauber und 20 Rettungskräfte im Einsatz, die die Straße umgehend sperrten. Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychologische Betreuung von Augenzeugen und Ersthelfern.

Ironman Hamburg: Unfall über offiziellen Stream zu sehen

Im offiziellen Ironman-Stream war gerade ein Profi-Athlet zu sehen, der auf der rechten Straßenseite fuhr. Links neben ihn begleitete ihn eine Kolonne Begleitmotorräder.

Das Krad, das wenige Sekunden später verunfallte, setzte links an der Kolonne vorbei zum Überholen an – dem Streckenbereich, der für die entgegenkommenden Fahrer der Radschleife vorgesehen ist. Wenige Sekunden später kommt es zum Zusammenstoß, ein entgegenkommender Radfahrer kollidiert frontal mit dem Motorrad. Während Fahrrad und Athlet quer über die Straße geschleudert wurden, blieb das Krad auf der linken Straßenseite liegen.

In der ARD-Liveübertragung hatte der frühere Weltmeister Sebastian Kienle als Experte kritisiert: „Es sind viel zu viele Motorräder unterwegs.“ Bedenken hatte es schon vor dem Rennen wegen der an einigen Stellen engen Radstrecke gegeben.

Ironman Hamburg: Rennabbruch stand im Raum

Ein Ironman-Pressesprecher teilte rund eineinhalb Stunden nach dem Unfall mit, dass die PR- und Kommunikationsabteilung in den USA über den Unfall informiert wurde und momentan weitere Informationen sammelt. Weitere Informationen gab der Veranstalter nicht bekannt, einen Rennabbruch gab es nicht.

Die Entscheidung werde in den USA getroffen, hieß es von den Hamburg-Organisatoren. In Tampa (Florida) sitzt die World Triathlon Corporation, der die Marke Ironman gehört und die sie weltweit vermarktet.

Die enge Unfallstelle am Deich war für die Radfahrer nicht mehr passierbar, Profis wie Florian Angert und Altersklassenstarter trugen ihre Räder den Deich hoch, um die Stelle zu passieren. Spätestens jetzt war an ein normales Rennen nicht mehr zu denken.

ARD bricht Übertragung aus Pietätsgründen ab

Während der offizielle Ironman-Stream weiterlief, brach die ARD ihre Liveübertragung ab. Auf dem Rathausmarkt hingegen lief auch Stunden nach dem tödlichen Unfall unbeirrt laute Partymusik weiter. Als die Profis vom Rad auf die abschließende Marathonstrecke wechselten, war der Jungfernstieg von vielen jubelnden Fans gesäumt – das Rennen ging weiter.

Die Kommentarfunktion im Stream auf Youtube wurde vom Veranstalter deaktiviert, Kritik gab es hingegen auf Social Media.

Ein Toter beim #IronMan in #Hamburg und der Veranstalter #ironmantri sendet auf youtube weiter, die Kommentatoren machen Witze und alle 5min kommt Werbung, um noch mehr Geld zu machen. Bitte kneift mich, damit ich aufwache und sich das alles nur als Albtraum herausstellt. #ndr — Ra_Ma_Ha (@RAMAHA29) June 4, 2023

Jan Frodeno, der sich in unmittelbarer Nähe des schweren Unfalls befand, setzte wie das restliche Profi-Feld das Rennen fort. Zu Beginn des Marathons versuchte Frodenos Manager, Kontakt zum Topstar aufzunehmen, der während des Rennens offenbar nicht alle Informationen zum Unfall bekommen hatte.

Erst kurz vor dem Zieleinlauf der Topathleten wurde die Musikauswahl im Zielbereich angepasst und das Publikum zu einer Schweigeminute aufgefordert.

Das Resultat dieser EM interessierte bestenfalls am Rande: Der Sieg ging an Titelverteidiger Denis Chevrot aus Frankreich vor dem Belgier Pieter Heemeryck und Kristian Högenhaus aus Dänemark. Olympiasieger Jan Frodeno verpasste als Vierter eine Medaille.