Restaurant Hamburg: Kultlokal Klub Kitchen aus Berlin eröffnet in der City

In der Hauptstadt gibt es bereits drei Restaurants, in Hamburg zieht das Konzept an einen zentralen Ort. Was es dort zu essen gibt.

Das Restaurant The Klub Kitchen aus Berlin eröffnet in der Hamburger City.

Restaurant Hamburg Kultlokal The Klub Kitchen aus Berlin eröffnet in der City

Hamburg. Die Betreiber von The Klub Kitchen aus Berlin, die in der Bundeshauptstadt drei Lokale haben, expandieren jetzt mit ihrem Konzept nach Hamburg.

Der erste Standort des Restaurants wird am Großen Burstah unweit vom Rathaus in der Hamburger Innenstadt voraussichtlich Anfang Juni seine Türen öffnen.

Restaurant Hamburg: The Klub Kitchen ist in Berlin beliebt

„Unsere Gäste haben uns immer mal wieder gefragt, warum wir nicht mal einen Ableger in Hamburg eröffnen. Und dann haben wir uns einige Flächen angeschaut, und unsere Wahl ist auf den Großen Burstah gefallen“, sagte Trang Hong-Mumme, die gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester die Geschäfte führt, im Abendblatt-Gespräch.

In Berlin genießt The Klub Kitchen Kultstatus und ist vor allen Dingen ein beliebter Treffpunkt zum Lunch. Hong-Mumme kündigt an: „Auch in Hamburg legen wir den Fokus auf das Mittagessen. Die Speisekarte wird ähnlich wie in Berlin sein.“

Am Großen Burstah werden Trüffelpasta und Glasnudeln serviert

Und die ist vielseitig. Es gibt zum Beispiel „Spinach“-Knödel, Hummus Bowl und Caesar Salad. Beliebt sind auch die Trüffelpasta oder die Glasnudeln mit Süßkartoffeln und Tofu.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Noch wird die Fläche am Großen Burstah, auf der zuvor Outdoor-Bekleidung verkauft wurde, umgebaut. 80 Gäste sollen dann in dem Lokal Platz finden. In der Mitte wird ein verspiegelter Tresen stehen.

The Klub Kitchen schenkt keinen Alkohol aus

Ansonsten sei die Einrichtung minimalistisch. Die exakten Öffnungszeiten für Hamburg stehen noch nicht fest. „Das werden wir von der Nachfrage abhängig machen. Aber auf jeden Fall werden wir bis in die frühen Abendstunden geöffnet haben“, sagt Hong-Mumme. Und genau wie in Berlin werden in der Hansestadt keine alkoholischen Getränke im The Klub Kitchen ausgeschenkt.

In der Nachbarschaft eröffnet im Sommer ein weiteres Konzept, das auch schon in Berlin zu finden ist. Die Rede ist von „60 seconds to Napoli“. Die Pizzeria hat eine 800 Quadratmeter große Fläche mit Terrasse am Nikolaifleet im neuen Burstah Viertel angemietet. In den Räumen mit den rund vier Meter hohen Decken, finden bis zu 200 Gäste Platz.

Restaurant Hamburg: Grill Royal eröffnet am 5. Mai an der Alster

Und bereits am 5. Mai eröffnet ein Ableger des Berliner Grill Royal am Ballindamm. In der Bundeshauptstadt liegt das Edellokal, das bei Prominenten äußerst beliebt ist, an der Spree. In Hamburg schauen die Gäste auf die Binnenalster. Die Internetseite für den Grill Royal Hamburg ist bereits freigeschaltet, doch eine Speisekarte ist dort noch nicht hinterlegt.