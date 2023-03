Polizei Hamburg: Bewohner ertappt Einbrecher-Trio – und wird beschossen

An der Talstraße auf St. Pauli wurden drei Männer bei einem Einbruchsversuch erwischt (Symbolbild). Die Polizei Hamburg sucht Zeugen.

Hamburg. Drei Männer haben am Freitagabend versucht, an der Talstraße auf St. Pauli in eine Wohnung einzubrechen. Da die Fahndung bisher erfolglos war, bittet die Polizei Hamburg die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei versuchten die Männer gegen 19.30, eine Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus aufzubrechen. Als sie dabei von einem Bewohner ertappt und angesprochen wurden, ergriffen sie die Flucht.

Polizei Hamburg: Alle drei Männer waren dunkel gekleidet

Der 29-Jährige nahm die Verfolgung auf, ließ aber davon ab, als einer der drei einen Schuss in seine Richtung abgab. Er blieb aber glücklicherweise unverletzt.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Spürhund ein, allerdings ohne Erfolg. Die drei Männer, die als Schwarze beschrieben werden, sollen gleichermaßen mit dunklen Oberteilen und Jeanshosen bekleidet gewesen sein. Einer von ihnen soll etwa 190 cm groß gewesen sein, die anderen beiden circa 170 cm.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

