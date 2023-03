Polizei Hamburg Erst ein Auto, dann einen Radlader in Tatenberg festgefahren

Tatenberg. In eine wortwörtlich verfahrene Lage hat sich am Sonnabendmorgen, 11. März, ein 17-Jähriger gebracht: Offenbar angetrunken und ohne gültigen Führerschein sorgte er dafür, dass gleich mehrere Fahrzeuge auf einem Feld in Tatenberg steckenblieben.

Laut Polizei hatte der junge Mann am Sonnabend gegen 5.20 Uhr ein Auto in einem Feld in Tatenberg festgefahren – wohl mit einem Beifahrer, der später aber flüchtete. Um das Fahrzeug wieder manövrierbar zu machen, soll der 17-Jährige zu seinem nahe gelegenen Ausbildungsbetrieb gegangen sein. Denn dort stand ein Radlader.

Polizei ließ den jungen Mann pusten: Er soll 1,03 Promille gehabt haben

Tatsächlich erhielt er wohl die Erlaubnis, das Fahrzeug zu nutzen. Doch das Vorhaben missglückte: Auch der Radlader blieb in dem Feld stecken. Nun machte sich der junge Mann laut Polizei auf dem Weg zum Vater eines Freundes, um sich dort einen Trecker zu leihen. Das aber sei abgelehnt worden. Weil wohl der Schlüssel steckte, tuckerte der 17-Jährige trotzdem mit dem Trecker davon.

Doch das Vorhaben blieb glücklos: Der junge Mann kam mit dem Trecker von der Fahrbahn ab; das Fahrzeug kippte einen Abhang hinab. Ein Zeuge hatte nun die Polizei alarmiert, die den jungen Mann pusten ließ. Er soll 1,03 Promille gehabt haben. Der Trecker ist nicht mehr fahrbereit.