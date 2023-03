Polizei Stormarn: Diebe stehlen Batterien im Wert von 64.500 Euro

Unbekannte dringen in Lagerhalle an der Voßfelder Straße ein und machen fette Beute. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Reinfeld. Unbekannte haben in der Nacht von Freitag, 10. März, auf Sonnabend, 11. März, Batterien im Wert von rund 64.500 Euro aus einer Lagerhalle in Reinfeld gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatte eine Firma die Lithium-Batterien, die für Photovoltaikanlagen verwendet werden sollten, in einer Halle des Alpha-Parks an der Voßfelder Straße gelagert.

Die Kriminellen brachen zunächst die Umzäunung der Gewerbeanlage auf, um sich anschließend Zugang zu dem Lagerraum zu verschaffen. Dort entwendeten sie „eine Vielzahl“ an Batterien. Zu der genauen Menge macht die Polizei keine Angaben. Die Kripo in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04531/50 10 entgegen.