Ihr traut unserer Generation nicht über den Weg

Und dabei einen lockeren, bestens aufgelegten Berufspolitiker erleben. Ob sich Peter Tschentscher an seine Zeit als Medizinstudent und Jungsozialist erinnert? „Er wirkt überhaupt nicht wie ein Fremdkörper“, befindet eine junge Frau am Eingang. In der Tat ist von Berührungsproblemen oder gar Überheblichkeit nichts zu spüren. Im Gegenteil: Zwischen zwei weiteren Terminen an diesem Sonntag und der anschließenden Zugfahrt zu einer SPD-Versammlung in Berlin präsentiert sich Tschentscher von Beginn an auf dem Posten. Aufmüpfige Fragen oder Kommentare quittiert er lächelnd. „Vielleicht fühlt er sich hier sogar wohler als im Rathaus oder in der Handelskammer“, mutmaßt ein Jugendlicher mit hellblauem Cap.

Runter vom Sofa und handeln

Tschentscher, für den es der fünfte Wahlkampfauftritt mit „Fridays for Future“ ist, gilt innerhalb seiner Partei als Antreiber der Klimadebatte. „Ich spüre die Ungeduld und das Fordernde“, sagt er. „Ihr traut unserer Generation nicht über den Weg.“ Allerdings: „Die junge Generation wird zukünftig sehen: Wir haben das doch verstanden.“ Jesko Hennig kontert cool: „Es geht nicht um Ungeduld, sondern um Wissenschaft und Überprüfbarkeit.“ Applaus. Tschen­tscher schmunzelt.

„Wir müssen vom Sofa runter und handeln“, gibt der SPD-Spitzenkandidat zu. In Bezug auf den Anstieg direkter Flugverbindungen sagt er: „Als internationale Stadt braucht Hamburg Anbindung.“ Er setze auf technischen Fortschritt in Umweltfragen. Er plädiert für ein Bündnis mit der Wirtschaft „Es gibt Lösungen“, entgegnet Annika Rittmann, „aber warum werden sie nicht umgesetzt?“ Tschentscher dagegen will wissen: „Wer hat den Hamburger Klimaplan eigentlich von Anfang bis Ende gelesen?“ Einige Hände gehen hoch, aber nicht sehr viele.

Klimaschutz keine Parteiensache

Zwischendurch greift er zur Wasserflasche. Im Prinzip herrscht Einigkeit: Klimaschutz darf keine Parteisache sein. Hanseatisch vornehme Seitenhiebe gegen die CDU oder die Grünen teilt er mit einem Lächeln aus. Heute ist kein Freiraum für Kleingeister; das kommt gut an. Andererseits macht ein Transparent über seinem Kopf den Ernst klar: „Wir streiken – bis ihr handelt.“ Daneben wird zur „Klimademo zur Bürgerschaftswahl“ am 21. Februar um 14 Uhr auf dem Heiligengeistfeld aufgerufen.

Zum Finale der Diskussion sind Fragen aus dem Plenum erwünscht. Fünf werden gestellt; die Zeit drängt – leider überwiegend von Gästen erheblich älterer Semester. Es haben eben doch nicht alle die Größe, dem Nachwuchs das Wort komplett zu überlassen.