Hamburg. „Guinness to go“, Livemusik und riesige Hüte: Am 17. März wird der irische Feiertag auch in Hamburg zelebriert. Eine Übersicht.

Der St. Patrick’s Day ist in Deutschland schon lange keine Neuheit mehr. Auch in Hamburg sind traditionell irische Hüte und grüne Biere am 17. März keine Seltenheit. Jedes Jahr wird vor allem in Irish Pubs gefeiert. Die Iren ehren an diesem christlichen Feiertag den heiligen Patrick, der im fünften Jahrhundert lebte und als erster Missionar auf der Insel gilt. Mitfeiern dürfen aber alle.

Fans der irischen Trink- und Feierkultur können das Wochenende also nutzen, um ihr Wissen um den irischen Bischof Patrick zu vertiefen – oder bei einem Pint Guinness traditionelle irische Folkmusik zu genießen. Anders als der Chicago River in den vergangenen Jahren wird die Elbe wohl nicht grün gefärbt, dennoch locken einige Pubs zu besonderen Veranstaltungen.

St. Patrick‘s Day: Clubbeats im Thomas Read Irish Pub & Club in Hamburg

Bereits am 16. März geht es auf der Reeperbahn los: Der Thomas Read Irish Bar & Club lädt zur Feier mit drei DJs auf drei Floors. Dazu gibt es – typisch St. Patrick’s Day – grünes Bier und irische Hüte.

Am Sonntag geht es dann um 15 Uhr im Pub weiter: Drei Bands und Künstler treten mit Livemusik auf. Mit dabei: Die Peaky Pluckers. Sie treten im Stil der Netflix-Serie „Peaky Blinders“ als Imitate des Oscar-Gewinners Cilian Murphy („Oppenheimer“) in seiner Serienrolle als Thomas Shelby auf die Bühne.

Thomas Read Irish Bar & Club, Nobistor 10, www.thomasread.de

Veranstaltungen in Hamburg: Zwischen Rugby und Livemusik im Shamrock

Im Shamrock Irish Pub Hamburg im Karoviertel werden die Pforten am St. Patrick’s Day schon um 12.30 Uhr geöffnet. Ab 15 Uhr treten dann Gerry Doyle & Friends mit traditioneller Folkmusik auf.

Rugby-Finale und irische Folkmusik: Das Shamrock öffnet am Wochenende für alle Irland-Fans. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez

Wer am Tag nach dem Rugby-Finale der Six Nations – das im Shamrock am Sonnabend live übertragen wird – also noch Lust hat, zu tanzen und zu singen, ist hier gut aufgehoben.

Shamrock Irish Pub, Glashüttenstraße 116, www.shamrockirishpub.de

St. Patrick‘s Day 2024 in der Landgang Brauerei feiern

Auch die Landgang Brauerei lädt zur jährlichen „St. Patrick’s Day Pre Party“. In der großen Brauhalle mit industriellem Charme können Besucherinnen und Besucher am Sonnabend Hopfengebräue wie das „Weizheit“-Weizen Indian Pale Ale oder das alkoholfreie Pale Ale „Der Kapitän“ verkosten.

Landgang Brauerei, Beerenweg 12, www.landgang-brauerei.de

Irish Pub in the Fleetenkieker: vier Tage Musik, Sport und Guinness

Unter dem Motto „Sei irisch“ feiert der Irish Pub in the Fleetenkieker den St. Patrick’s Day gleich vier Tage lang – von Freitag bis Montag. Am Wochenende treten jeden Abend Livemusiker in der Bar auf, dazu gibt es am Sonnabend und Sonntag vergünstigte Preise auf irische Whiskey-Sorten.

Am 17. März öffnet der Pub bereits um 12 Uhr, die Livemusik startet um 13.30 Uhr. Wer auch am Montag noch nicht genug von den irischen Feierlichkeiten hat, kommt zum Pubquiz.

Irish Pub in the Fleetenkieker, Börsenbrücke 10, www.irishpub-fleetenkieker.de

Paddy‘s Bar bietet drinnen Musik und draußen „Guinness to go“

Auch die Paddy’s Bar in der Altstadt hat ein Programm rund um den St. Patrick‘s Day aufgestellt. Am Freitag wird das englische Cheltenham Pferderennen live übertragen, am Sonnabend können Fans auch hier das Rugby-Finale der Six Nations sehen. Am St. Patrick’s Day ist die Bar ab 11 Uhr geöffnet. Mit dem Liveprogramm geht es um 15 Uhr los.

Um 20 Uhr können die Gäste dann selbst ans Mikrofon und ihre Liebe für Irland beim Karaoke gesanglich unter Beweis stellen. Dazu gibt es Getränke-Specials und irische Geschenke. Draußen wird sogar eine Outdoor-Guinness-Bar aufgebaut – wer es eilig hat, kann sich hier ein schnelles „Guinness to go“ holen.

Paddy‘s Bar, Schauenburgerstraße 40, www.paddysbar-hamburg.com

St. Patrick‘s Day 2024 in Hamburg: Weitere Feiern und ein irisches Festival

Auch in anderen Hamburger Irish Pubs wird der St. Patrick‘s Day gefeiert: Livemusik läuft am Wochenende im Irish Rover (Großneumarkt 8), im Molly Malone (Hans-Albers-Platz 14), im Murphys (Friedrichstraße 24) und im Old Dubliner (Lämmertwiete 58). Sogar einige nicht irische Pubs machen bei dem Spektakel mit – zum Beispiel das australische Pub Down Under im Grindelviertel, das mit grünen Hüten beim Kauf irischer Biere wirbt.

Und wer nach einem Wochenende voller Kilkennys, Guinness und irischer Musik immer noch nicht genug hat, kann am 23. März ab 16 Uhr das Hamburg Irish Festival im Goldbekhaus in Winterhude besuchen. Neben Musik- und Tanz-Vorführungen beinhaltet das Programm auch einen Poesie-Vortrag in irisch-gälischer Sprache.

Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9, Tickets für 25 Euro unter www.goldbekhaus.de