Hamburg. Am Klosterstern in Harvestehude taucht Künstler Michael Batz das Gotteshaus in blaues Licht. Das verbindet er mit einem Appell.

Illuminierte Wahrzeichen sind in Hamburg nichts Neues – doch jedes Mal besonders. So erstrahlt der Hamburger Hafen alle zwei Jahre während der Cruise Days in der Farbe Blau. Hinter der Lichtinstallation Blue Port steckt der Künstler Michael Batz. Im Oktober ließ er eine der ältesten Kirchen Norddeutschlands in Rahlstedt in verschiedenen Farben erleuchten, im November tauchte er den Michel für einen Tag in grünes Licht.

An diesem Wochenende lässt Batz eine andere Kirche in mystischem Licht erstrahlen. Der Lichtkünstler illuminiert im Rahmen der Gesprächsreihe des Journalisten Knut Terjung in der Hauptkirche St. Nikolai in Harvestehude den Turm und den Innenraum der Kirche. Seit Freitag (16. Februar) laufen die Vorbereitungen für die Illumination – ab 17 Uhr ist das Lichtspektakel am Klosterstern dann zu bestaunen.

St. Nikolai in Harvestehude leuchtet am Wochenende zum ersten Mal blau

Die Lichtinstallation kostet laut Terjung, ehemaliger Leiter des ZDF-Inlandsstudios Hamburg, mehrere tausend Euro, die für Lichtmaterialien und die Arbeit der Techniker anfallen. Denn auch Mitarbeiter des Blue-Port-Techniker-Teams seien vor Ort, wie Michael Batz erklärt. Der Hamburger Unternehmer und Ex-Wirtschaftssenator Ian Karan sponsert die Lichtinstallation, die bis Dienstag bestehen bleibt.

Künstler Michael Batz ließ den Hamburger Hafen für den Blue Port 2023 in blauen Farben erstrahlen. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

„Ich möchte, dass die Kirche von innen heraus leuchtet“, sagt Batz. Der 72-Jährige illuminiert die Hauptkirche im Harvestehuder Weg 118 zum ersten Mal. Das Mahnmal St. Nikolai an der Willy-Brandt-Straße tauchte er 2015 bereits in grünes Licht. „Das ist eine Art Brückenschlag vom Mahnmal zum Klosterstern.“

Aber: „Es ist kein Lichtermeer, das außen alles blau macht“, betont Batz. „Es soll eher eine feine, nachdenkliche Arbeit sein. Blau ist die Farbe unseres kostbaren, sehr zerbrechlichen Planeten“, sagt er. Es sei ein Appell, auf diese Zerbrechlichkeit zu achten und das Schöne dieser Welt darzustellen.

Harvestehude: Lichtkünstler zu Gast bei Gesprächsreihe von Knut Terjung

Michael Batz ist vor allem als Lichtkünstler bekannt – darüber hinaus arbeitet er aber auch als Theatermacher und Autor. „Viele wissen nicht, dass er sich seit langer Zeit um Erinnerungskultur kümmert und sich mit der Nazi-Zeit und den Folgen, die daraus erwachsen sind, beschäftigt“, sagt Knut Terjung. So mache Batz im Rathaus regelmäßig am Holocaust-Gedenktag eine Inszenierung, die sich mit dem Thema befasst.

Mehr zum Thema

Darüber möchte Terjung mit Batz auch am Montagabend (19. Februar) sprechen. Der Künstler ist dann der 43. Gast in der Gesprächsreihe von Knut Terjung. Der Eintritt ist kostenlos. Seit 2015 spricht der ehemalige ZDF-Auslandskorrespondent mit verschiedenen Persönlichkeiten aus Hamburg – darunter waren zum Beispiel schon Klimaforscher Mojib Latif und Talk-Master Markus Lanz.