Hamburg. Eine Ode an die Schöpfung versprechen die Veranstalter. Am Donnerstag startet das Event in der Kulturkirche. Das wird geboten.

Es gibt kaum einen passenderen Ort, um eine Ode an die Schöpfungsgeschichte zu erzählen: In der Kulturkirche in Altona feiert am Donnerstagabend (15. Februar) Genesis II Premiere. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung einer Lichtshow, die im vergangenen Jahr in Hamburg gezeigt wurde. Dahinter steckt das Unternehmen Eonarium, das mit einem Künstlerkollektiv aus der Schweiz zusammenarbeitet.

Nach Lichtinszenierungen wie Christmas Garden und Lumagica, die 2023 in Hamburg erstmals zu sehen waren und gleich Hunderttausende Besucher anlockten, wirbt nun Genesis um die Gunst des Publikums.

Genesis in Altona: Neue Lichtshow in Hamburger Kirche zu sehen

Im Unterschied zu Christmas Garden und Lumagica müssen die Besucher dieser 3-D-Show sich nicht ums Wetter kümmern. Es gilt auch nicht, ein Freigelände über einen Rundweg zu durchlaufen. Das Publikum nimmt vielmehr auf Bänken, Stühlen oder Sitzsäcken Platz, während der Kirchenraum sich in ein Lichtermeer verwandelt.

Genesis II in der Kulturkirche Altona: Zahlreiche Hochleistungsprojektoren lassen die „farbgewaltigen Bildwelten“ entstehen. © Frohe Botschaft GmbH Maria Baufeld | Projektil

An der Decke entwerfen zahlreiche Hochleistungsprojektoren „farbgewaltige Bildwelten“, die die Entstehung der Sonne, des Mondes und der Sterne sowie des Lebens von Mensch und Tier erzählen. „Es ist eine Hommage an die Schöpfung, die durch innovative Techniken und künstlerische Darstellung eine tiefgreifende emotionale Resonanz erzeugt“, erklärt Roman Beranek, Creative Director vom Künstlerkollektiv Projektil. Wert legen die Künstler aus der Schweiz darauf, dass die Ursprungsgeschichte konfessionsunabhängig erzählt wird.

Genesis in Altona: An Sonderterminen gibt es Livemusik zur Schöpfungsgeschichte

Wie bei den Lichtshows im Winter spielt auch beim Format Genesis Musik eine Rolle, allerdings deutlich klassischer und anspruchsvoller. Zudem gibt es neben den normalen Shows mit Musik vom Band auch Sonderveranstaltungen mit Livemusik.

Bei Genesis II in der Kulturkirche Altona gibt es nicht nur viel zu sehen, sondern auch zu hören. An Sonderterminen erklingt zudem Livemusik. © Frohe Botschaft GmbH Maria Baufeld | Projektil

Der Konzertabend mit Orgel am 24. März ist bereits ausverkauft. Karten gibt es noch für die jeweils 45-minütigen Shows mit Piano (Montag und Dienstag, 11. und 12. März, jeweils um 19 und 20.30 Uhr) sowie für das Classic-Konzert mit Violine und Klavier (Donnerstag, 14. März, um 19 und 20.30 Uhr).

Genesis in der Kulturkirche Altona – Tickets kosten 13,90 Euro

Zu den Sonderterminen mit Livemusik wird auch der komplette Schöpfungszyklus (Genesis I + II) gezeigt. Denn die neue 3-D-Show hat normalerweise die biblische Schöpfungsgeschichte vom vierten bis zum siebten Tag zum Inhalt. Genesis I drehte sich somit um Tag 1 bis 4. „Genesis II bietet nicht nur eine Show, sondern eine Erfahrung, die die Grenzen zwischen Kunst und Technologie verschwimmen lässt“, verspricht Mitorganisator Beranek.

Die neue Lichtshow ist in der Kulturkirche Altona zu sehen. © Frohe Botschaft GmbH Maria Baufeld | Projektil

Genesis II ist bis zum 26. März in der Altonaer Kulturkirche (Bei der Johanniskirche 22) zu sehen. Die reguläre Show dauert 30 Minuten. Besucher sollten 15 Minuten vor ihrem gebuchten Zeitfenster da sein. Die Zeitslots lassen sich online reservieren. Dort gibt es auch die Karten – unter dem Link feverup.com/m/146583. Zudem finden sich hier die verschiedenen Aufführungstermine, die variieren.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 13,90 Euro, für Kinder (fünf bis neun Jahre) 6,90 Euro. Jugendliche bis 17 Jahre zahlen 9,90 Euro. Kinder bis vier Jahren erhalten freien Eintritt.