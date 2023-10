Tierpark Hagenbeck trauert: Kameldame Stella überraschend gestorben

Das zwei Jahre alte Tier lebte erst seit August im Tierpark – und sollte dort für Nachwuchs sorgen. Was die Todesursache sein könnte.

Hamburg. Sie lebte erst seit August im Tierpark Hagenbeck, nun ist die zwei Jahre alte Kameldame Stella überraschend gestorben. Das teilte der Hamburger Zoo am Mittwochmorgen auf Facebook mit. „Stella sollte unsere kleine Trampeltierherde mit neuen Genen bereichern und frischen Wind in die Kamelfamilie bringen“, hießt es in der traurigen Nachricht.

Nach den Berichten über den mittlerweile ausgesetzten Streik etlicher Hagenbeck-Mitarbeiter ist das eine weitere Hiobsbotschaft aus dem Tierpark. Auslöser für Stellas plötzlichen Tod sei höchstwahrscheinlich ein Bakterienbefall mit Clostridien, schreibt Hagenbeck. Die genaue Todesursache werde aber noch untersucht.

Tierpark Hagenbeck: Kameldame Stella überraschend gestorben

Asiatische Kamele wie Stella stammen ursprünglich aus Zentralasien. Man findet sie zwischen Afghanistan und China, wo sie vorwiegend in der Mongolischen Steppe und der Wüste Gobi leben.

Dank ihrer zwei Höcker, die als Fett- und Energiedepot dienen, können sie dort heiße Tage, frostige Nächte, Sandstürme und Wassermangel überstehen – nicht aber, wie in Stellas Fall, eine tödliche Infektion.

