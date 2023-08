Wedel: Neue Bootsmesse für Hamburg – was sie besonders macht

Der Eimsbütteler Heiko Zimmermann, hier im Hafen von Wedel, will mit dem Hamburg Yachtfestival eine neue Bootsmesse an der Elbe etablieren.

Hamburg. Elegante Segel- und schicke Motorboote gucken, sich inspirieren und beraten lassen oder einfach nur staunen. Seit Ende der traditionellen Bootsmesse Hanseboot im Jahr 2017 und der kleinen Nachfolgeveranstaltung Hamburg Boat Show im Jahr 2019 ist das ausgerechnet in der Hafenstadt Hamburg nicht mehr möglich. Nun, sechs Jahre später, soll das Hamburg Yachtfestival diese Lücke schließen.

Und das Beste: Statt in einer Messehalle findet die neue Veranstaltung im Hamburger Yachthafen, unmittelbar neben dem Schulauer Hafen, in Wedel statt – und damit auf und am Wasser. „Die Boote am Steg zu erleben, bei Wind und Sonne und begleitet von Wantengeklapper und Fahnenflattern, ist ein ganz anderes Erlebnis als in einer Halle“, sagt Veranstalter Heiko Zimmermann.

Wedel: Neue Bootsausstellung für Hamburg feiert Premiere an der Elbe

Und der Eimsbütteler muss es wissen: Er war in den vergangenen 15 Jahren zuerst in der Senatskanzlei und bei Hamburg Marketing für den Hafengeburtstag und dann bei der Hamburg Messe für die Publikumsausstellungen zuständig – unter anderem auch für „Du und Deine Welt“ und die Hanseboot.

Der Hamburger Yachthafen in Wedel. Hier findet vom 8. bis 10. September das Hamburg Yachtfestival statt.

Foto: Petra Schumacher / picture-alliance / HAFEN-FOTOS.DE

„Mit dem Yachtfestival in Wedel möchte ich eine Herbstmesse für Wassersportbegeisterte in Hamburg schaffen, die das Aus der Hanseboot kompensiert“, so Zimmermann, der sich beruflich neu orientieren musste, als der Hamburg Messe nach dem Ende der beliebten Publikumsausstellungen auch noch Corona zusetzte.

Hamburg Yachtfestival soll Ergänzung zu Messe an der Ostsee sein

Weil er in der Szene gut bekannt ist und noch über sämtliche Kontakt verfügte, gründete er 2022 die Agentur Yachtfestival365 und übernahm das Ancona Yachtfestival in Neustadt an der Ostsee: Deutschlands größte In-Water-Bootsmesse (also eine Ausstellung, bei der die Boote im Wasser liegen), die sich als Ableger der Hanseboot etabliert hat – und von ihm mit aufgebaut worden war.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das neue Hamburg Yachtfestival, das am zweiten Septemberwochenende Premiere feiert, soll die Mai-Veranstaltung an der Ostsee ergänzen und Interessierten nun auch eine Anlaufstelle an der Elbe bieten. Rund 60 bekannte Aussteller werden vor Ort sein und an den Stegen im Wedeler Osthafen Boote und Yachten sowie auf einem Marktplatz Ausrüstungen, Zubehör und Dienstleistungen präsentieren.

Motorboot-Hersteller Drago wird Weltneuheit präsentieren

Vertreten sind unter anderem Marken wie Jeanneau, Dehler, Tide und Quicksilver, Secumar, Toplicht, Lütje Bootsbau und Pantaenius. Der Hersteller Drago verspricht sogar eine Weltneuheit: eine trailerfähige 7,50 Meter lange Motoryacht.

Darüber hinaus wird Schnuppersegeln auf der Elbe für Kinder und Erwachsene angeboten, es gibt Vorträge über Sicherheit an Bord für Motorbootfahrer, Segler, Einsteiger und Profis, einen großen maritimen Flohmarkt und – am Freitagvormittag – eine Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Politik und Tourismus zum Thema Wassersport auf der Elbe.

Wedel: Neue Bootsmesse ist in Hamburger Yachthafenfest eingebunden

Eingebunden ist die neue Bootsmesse, Zimmermann spricht lieber von einem „Festival“, in das traditionelle Hamburger Yachthafenfest, das ebenfalls vom 8. bis zum 10. September stattfindet. Tagsüber können sich die Besucher an Food-Ständen stärken, Freitagnachmittag bei „Wedel singt“ mitsingen und abends Party machen: Am Freitag spielt die „BRONX Rentnerparty“ (ab 22 Uhr, mit Eintritt), am Sonnabend treten „JustForFun-Hitband“ und „Matrose Schönfeld und die Schwimmwesten“ auf (Eintritt kostenlos).

Nun hofft Zimmermann, dem bereits ein drittes Yachtfestival in Stralsund oder Greifswald vorschwebt, dass im September das Wetter mitspielt. „Wir Segler und Motorbootfahrer sind zwar in der Regel wetter- und sturmerprobt – aber bei Sonne und einer leichten Brise macht das alles natürlich viel mehr Spaß.“