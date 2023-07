Ocean Race: Neues Magazin über Extremsegler Boris Herrmann – handsigniert

Hamburg. Auf eine Reise über die Weltmeere können Leser jetzt mit dem Hamburger Abendblatt gehen – mit dem gerade neu erschienenen Magazin „Boris Herrmann – einmal um die Welt ist nicht genug“. Der Extremsegler hat die ersten Exemplare persönlich in der Abendblatt-Geschäftsstelle in Empfang genommen und signiert.

Ab sofort können interessierte Abendblatt-Leser vor Ort eines dieser handsignierten Exemplare kaufen. Das Magazin beschäftigt sich mit Boris Herrmann, der gerade in Hamburg als Ehrenschleusenwärter ausgezeichnet wurde, seiner Crew – und dem Ocean Race.

Ocean Race: Neues Magazin des Hamburger Abendblatts über Boris Herrmann

Da werden die Co-Skipper Will Harris, Rosalin Kuiper, Nicolas Lunven, Yann Ellies, Christopher Pratt und Axelle Pillain genauso vorgestellt wie Onboard-Reporter Antoine Auriol oder Teammanagerin Holly Cova, die berichtet, dass sie Herrmann durch Zufall auf einer Party kennenlernte.

Und Ehefrau Birte Lorenzen-Herrmann verrät, dass sie lange gar nicht wusste, welchen Beruf ihr damaliger Freund eigentlich hatte.

Boris Herrmann: Alle Crewmitglieder werden in dem neuen Magazin vorgestellt

Auch die teilnehmenden Teams des Ocean Race stellen die Autoren in dem Magazin vor. Und nehmen die Leser noch einmal mit auf die Weltmeere. Infos über die einzelnen Etappen gibt es genauso wie Berichte über die Verletzung von Herrmann, die komplizierte Mastreparatur im Südpolarmeer oder den Unfall zweier Konkurrenten kurz nach dem Start zur letzten Etappe.

Auf den Weltmeeren zu Hause: der Hamburger Extremsegler beim Ocean Race.

Foto: Antoine Auriol/Team Malizia

Zudem gibt es lesenswerte Stücke über die Faszination Weltumsegelung, Kiel als möglichen Austragungsort eines Zwischenstopps beim kommenden Ocean Race oder Heinke Böhnert, die Künstlerin, die aus Segeln von Herrmann maritime Bilder macht.

Weltumsegler Boris Herrmann zeigt sich begeistert von dem neuen Magazin

Herrmann blätterte bei seinem Besuch durch die gerade frisch eingetroffenen Exemplare und zeigte sich begeistert. „Das Heft ist wunderbar geworden“, sagt er. „Allein diese Haptik.“ Man habe es einfach gern in der Hand und könne wunderbar drin herumblättern. „Ich freue mich darauf, alles in Ruhe zu lesen.“

Denn die Ruhe wird der Hamburger in den kommenden Wochen auch haben. Er will sich erst einmal für eine Weile mit seiner Familie zurückziehen. Das gesamte Team um den Weltumsegler hat den August über Urlaub.

Ocean Race: Boris Herrmann und sein Team machen im August Urlaub

Und Herrmann wird, wie sollte es anders sein, seine freien Tage an der See verbringen. In Norddeutschland. Und wer weiß, so sagt Herrmann, vielleicht würden sie sich sogar ein Boot mieten, um ein bisschen zu segeln. Ganz entspannt natürlich dieses Mal. Bevor es dann wieder losgeht mit den Wettfahrten. Bereits im September steht die erste Regatta in Frankreich auf dem Plan.

Das neue Magazin „Boris Herrmann – Einmal um die Welt ist nicht genug“ ist ab sofort im Buch- und Zeitschriftenhandel, in der Abendblatt-Geschäftsstelle (Großer Burstah 18–32) und online auf abendblatt.de/shop erhältlich. Es kostet 9,90 Euro bzw. 8 Euro für Abonnenten beim Kauf über das Abendblatt.