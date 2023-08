Alster Hamburg: Bootsverleiher bieten Leucht-SUP, Gondel, Tretboote & Co an

Tretboot mieten Hamburg Alster: Bootsverleiher bieten Leucht-SUP, Gondel & Co. an

Hamburg. Nach den vielen Regentagen lässt sich die Sonne wieder blicken – und auch auf der Hamburger Alster trauen sich erste Freizeitsegler, Kanuten und Stand-up-Paddler wieder auf das Wasser.

Die 164 Hektar große Außenalster und die angrenzenden Kanäle sind ein beliebtes Revier für Wassersportler – aber auch für Hamburger und Touristen, die nicht nur in Lokalen an der Alster einkehren, sondern eine Freizeitaktivität auf dem Wasser suchen. Das Abendblatt stellt zehn Bootsverleiher vor.

Alster Hamburg: Segelschule Pieper mit großem Bootsverleih

Büffeln und Bootsverleih: In der Segelschule Pieper an der Außenalster können Interessierte nicht nur ihren Segel- oder Motorbootführerschein machen, sondern auch Jollen und Tretboote mieten. „Am stärksten nachgefragt ist bei uns der Centaur“, sagt Geschäftsführer Benjamin Möller. Dieses 6,20 Meter lange holländische Kielboot überzeugt mit Stabilität und guten Segeleigenschaften – bestens geeignet für das Revier. Eine Stunde mit dem Centaur kostet 36 Euro.

Beliebt sind außerdem Tretboote (24 Euro/Stunde) und VB-Jollen (30 Euro/Stunde). Außerdem im Angebot: der Laser 16. Das Boot (36 Euro/Stunde) gilt als relativ gutmütig, aber auch sportlich. Mit der Saison ist Benjamin Möller bis auf die vergangenen Wochen zufrieden. „Der Juni hat die Erwartungen übertroffen“, sagt er. Und jetzt hofft er nach Schlechtwetterperiode auf mehr Umsatz.

Bootsverleih Pieper, An der Alster 74 a / Atlanticsteg, Tel.: 040 247578, www.segelschule-pieper.de

Ob Sonne oder wolkenreicher Himmel: Alstersportler lieben ihr Revier bei fast jedem Wetter.

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Barca an der Alster: Tretboote oder historischen Zweimaster mieten

Tretboote und holländische Kielboote warten bei Barca an der Alster auf ihre Gäste. „Im April und Mai war es noch recht kühl, besonders abends wurde es schnell frisch. Der Juni hingegen war ein wundervoller, warmer Monat mit viel Aktivität auf der Alster“, berichtet Geschäftsführer Robert Rehder. Dann kam der Juli mit dem vielen Regen.

Bei schönem Wetter werden vor allem Tretboote (24 Euro pro Stunde und Boot) gemietet, so Rehder. Darüber hinaus können Segeltörns mit den historischen Holzkuttern gebucht werden. Die Gäste segeln mit einem erfahrenen Skipper rund 1,5 Stunden auf der Außenalster und müssen sich dabei um nichts kümmern. Erwachsene zahlen pro Törn 30 Euro. Der Kutter „Große Freiheit“, auch im Angebot bei Barca, ist eine besondere Rarität: Er stammt aus den 1960er-Jahren und gilt als der erste Zweimaster auf der Alster.

Barca, An der Alster 67 a, Tel.: 040 24 85 97 36, www.barca-hamburg.de

Marina Marienhof: Romantische Törns bis in den Norden von Hamburg

Mit Baguettes, Salaten und Desserts geht es von der Marina Marienhof auf große Fahrt. Abseits der Innenstadt, in der Nähe des Als­tertal-Einkaufszentrums, liegt dieser Bootsverleih. Für den bordeigenen Picknickkorb (Preis: ca. 40 Euro für zwei Personen) kooperiert der Verleiher mit dem Restaurant The Locks.

Aber man kann ein Boot auch ganz ohne Speisen und Getränke mieten. Mit einem Kajak (das 1er kostet 11 Euro in der Stunde), Kanu (ab 14 Euro) oder SUP (ab 12 Euro) sind vom Anleger aus romantische Törns Richtung Norden und zur Außenalster möglich.

Marina Marienhof, Marienhof 4, Tel.: 040 606 6677, www.marina-marienhof.de

SUP Port Hamburg: Touren mit leuchtenden SUP-Bords auf der Alster

Wenn sich die Dämmerung über die Außenalster legt, knipst der SUP Port Hamburg seine Lichter an. Dann gleiten die Stand-up-Paddler mit beleuchteten Boards über die Außenalster. Weil das sportive Spektakel so beliebt ist, sind freie Plätze rar. Es gebe nur noch wenige freie Kapazitäten für den Monat August, heißt es beim Betreiber.

SUP-Tour über die Hamburger Außenalster mit spezieller Beleuchtung. Im August gibt es dafür nur noch wenige freie Termine.

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Anbieter für die „SUP Light Night Tour Hamburg“ zum Preis von 45 Euro ist die kleine Firma Sub Port Hamburg. Sie ist mobil mit einem weißen Transporter unterwegs und lädt ihre Boote am Harvestehuder Weg in der Nähe des Anglo German Clubs aus. Zudem können im August und September immer donnerstags Yoga-Kurse auf einem SUP gebucht werden – und in der Saison täglich Stand-up-Paddle-Boards.

Sup Port Hamburg, Harvestehuder Weg 144, Tel. : 0174 564 72 24, www.sup-port-hamburg.de

Alster-Törns mit Champagner und Tapas vom Supper Club

Kanus und Kulinarik gehen im Supper Club einher. Paddler können sich vor oder nach der Tour mit Kaffee, Kuchen oder Burger-Spezialitäten (z. B. Supper-Burger zum Preis von 17,90 Euro) stärken und am Isebekkanal entspannen.

Bootsverleih am Isekai: Supper Club bietet nächtliche Fahrten mit dem Tretboot an.

Foto: Andreas Laible

Wer einen Bootstrip mit besonderem Flair unternehmen möchte, bucht das nächtliche „Tretboot-Special“ samt einer Flasche Champagner, Wasser, Tapas, Käse und Baguette. Dazu kommen eine Musikbox und bunte Lampen. Festpreis mit maximal vier Personen: 135 Euro (von 18.30 bis 22.30 Uhr). Die Flotte besteht ansonsten aus weiteren Tretbooten, großen und kleine Kanus, Kajaks, Ruderboot und SUPs.

Supper Club, Isekai 13, Tel.: 040 47 34 61, www.supperclub.de

Kanuhelden an der Alster: Auf dem Drachenboot gibt Trommler den Ton an

Der Name ist Programm: An der Mellingburger Schleuse sind die Kanuhelden der Eventagentur Action Group GmbH aktiv. Sie bietet an rund 20 mobilen Orten in Hamburg und Umgebung Boote und E-Bikes zum Mieten an. Besonders beliebt bei Firmen, Familien und anderen Teams ist die Fahrt mit dem Drachenboot. Ein langes, offenes Paddelboot, das ursprünglich aus China stammt.

An Bord finden bis zu 22 Personen Platz. Einer von ihnen gibt den Ton an. Dieser Trommler sitzt am Bug des Schiffes auf einem Stuhl und legt den Takt fest. Hinten im Boot sitzt ein Steuermann, der das Boot auf Kurs hält. Dazwischen befindet sich der Rest der Mannschaft. Fast wie im wirklichen Firmenleben. Preise ab 350 Euro.

Kanuhelden, Mellingburger Schleuse, Tel.: 040 55 55 11 44, www.kanuhelden.de

Bootsvermietung Dornheim: Dolce vita in venezianischen Gondeln

Die Bootsvermietung Dornheim hat ein Stück Venedig an die Alster geholt. Auf einer venezianischen Gondel kann man über die Alster gleiten. Das 10,98 Meter lange und 500 Kilo schwere Boot wird von einem Gondoliere oder einer Gondoliera gesteuert.

Im Café & Restaurant Zur Gondel finden die Gäste darüber hinaus eine große Auswahl an italienischen und deutschen Speisen. Für die traditionellen Törns stehen Kanu, Kajak, Ruder-, Tret- und Mannschaftsboote zur Verfügung. Das 1er Kajak kostet für eine Stunde zehn Euro, das Mannschaftsboot Wasserbüffel für 13 bis 17 Personen 115 Euro.

Bootsvermietung Dornheim, Kaemmererufer 25 d, Tel.: 040 279 41 84, www.bootsvermietung-dornheim.de

Anleger Hamburg: Bootssteg mit feinem Sandstrand

Klein, fein und mehr als 100 Jahre alt: Zwischen Eppendorf und Alsterdorf liegt der Anleger Hamburg, zu dem ein schöner Beachclub mit richtigem Sand sowie ein 100 Meter langer Bootssteg gehören.

Der Bootsverleih umfasst Kanus, Kajaks, SUP Boards und Tretboote. Das 2er Kanu kostet für eine Stunde 16 Euro. Hunde dürfen seit dieser Saison leider nicht mehr an Bord und auf das Gelände.

Anleger Hamburg, Deebögenkamp 2-3, Tel.: 040 51 77 01, www.anleger-hamburg.de

Alster Hamburg: Bootsvermietung Bobby Reich mit Kultlokal

Bobby Reich ist eine Kult-Adresse an der Alster, um entspannt zu speisen, Kaffee und Drinks zu genießen – und das schon zur Frühstückszeit.

Bei Bobby Reich an der Außenalster in Hamburg können Gäste ihre Drinks in Liegestühlen genießen.

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

1883 als Bootsvermietung und Bootslagerung gegründet, befindet sich der Bootssteg seit mehr 135 Jahren und mittlerweile in der fünften Generation in Familienbesitz. Eine Stunde segeln (1–2 Personen) kostet hier 24 Euro.

Bobby Reich, Fernsicht 2, Tel.: 040 48 78 24, www.bobbyreich.de