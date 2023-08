Bäderland Hamburg: Freibad-Bilanz – Vergleich zum Vorjahr überrascht

So voll wie auf diesem Archivbild war es in den vergangenen Wochen im Kaifu-Freibad nie. Dafür gab es im Juni Sommerwetter wie aus dem Bilderbuch.

Hamburg. In den vergangenen Wochen hat sich der Hamburger Sommer von seiner unterkühlten Seite gezeigt: Der Großteil der Sommerferien fühlte sich jedenfalls wettertechnisch eher nach Herbst an, Hitze und Sonne satt blieben weitestgehend aus.

Und so wirkt es zunächst einmal verwunderlich, dass sich Bäderland – der Betreiber aller städtischen Schwimmbäder in Hamburg – bislang ganz zufrieden zeigt, was die Besucherzahlen der diesjährigen Freibad-Saison angeht. „Ein Sensationsjahr war das natürlich nicht“, sagt Sprecher Michael Dietel. „Aber bislang stehen wir besser da als in 2022. Die Zahl der Freibad-Besucher liegt jedenfalls über dem Vorjahresniveau.“

Bäderland: Freibad-Saison startete 2023 früh

Wie kann das sein? Dietel erklärt: „Zudem war es so, dass wir in diesem Jahr vergleichsweise früh in die Saison starten konnten. Das Kaifu-Bad und das Naturbad Stadtparksee konnten wir bereits Mitte Mai öffnen und Anfang Juni hatten dann alle Sommer-Freibäder geöffnet.“

Zum Vergleich: „Im vergangenen Jahr konnten wir erst mit den Sommerferien so richtig in die Saison starten. Das lag zum einen am Wetter, hatte aber damals auch personelle Gründe.“

Ausschlaggebend für die vorläufig gute Bilanz sei allerdings hauptsächlich der sehr warme Juni gewesen. „Da hatten wir wochenlang warmes und sonniges Wetter. Das sind natürlich die besten Bedingungen für die Freibad-Saison. Und so eine lange stabile Phase hatten wir im vergangenen Jahr in der Art nicht.“

„Vereinzelt gab es in den Freibädern nur einstellige Besucherzahlen“

Aber schön reden könnte man den restlichen Verlauf des Sommers dennoch nicht: „Von Freibad-Wetter waren der Juli und August natürlich weit entfernt. Vereinzelt gab es in den Freibädern nur einstellige Besucherzahlen. Aber ehrlicherweise gibt es solche Tage in Hamburg in jedem Jahr.“

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie lange die Freibäder in diesem Jahr geöffnet bleiben, sei noch nicht klar. „In der Regel endet die Saison Ende August beziehungsweise Anfang September. Das entscheiden wir kurzfristig je nach Wetter.“

Freibad Hamburg: Wie lange geht die Saison noch?

Mit Blick auf das Saisonende, würden aller Voraussicht nach die Schließzeiten, die es personell bedingt noch in einigen Bädern gibt, weiter reduziert. „Der Krankenstand ist zuletzt zurückgegangen und wenn Ende des Sommers die Freibäder schließen, kann die für den Sommer zusätzlich aufgebaute Personaldecke die Teams in den Hallenbäder weiter verstärken und aufstocken.“