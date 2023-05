Freibad Hamburg: 26 Grad! In diesen Bezirken startet jetzt die Saison

Ab dem Wochenende ist Schwimmen im Freien wieder möglich. Denn es wird sommerlich warm in Hamburg – zumindest vorerst.

An diesem Wochenende eröffnen die ersten Freibäder in Hamburg (Archivbild).

Schwimmbad Hamburg 26 Grad! In diesen Bezirken startet jetzt die Freibad-Saison

Hamburg. Das erste echte Sommerwetter-Wochenende steht vor der Tür und pünktlich dazu öffnen die ersten Freibäder in Hamburg. Wie Bäderland am Mittwoch mitteilt, öffnen ab Sonnabend sowohl das Kaifu-Freibad als auch das Naturbad Stadtparksee.

Beide Bäder werden künftig sieben Tage die Woche geöffnet sein. Gemeinsam mit den Ganzjahresfreibädern bietet sich dann an sieben Standorten im gesamten Stadtgebiet die Möglichkeit, unter freiem Himmel zu schwimmen.

Freibad Hamburg: In ersten Bezirken startet die Saison

„Das Kaifu-Freibad wird von allen Bevölkerungsgruppen gerne genutzt. Durch das dazugehörige Hallenbad bietet sich den Gästen zudem die Gelegenheit, sich zwischendurch auch mal aufzuwärmen“, sagt Bäderland-Sprecher Michael Dietel. „Im Naturbad Stadtparksee fühlen sich wiederum besonders Freiwasserschwimmerinnen und -schwimmer wohl.“

Neben den beiden Standorten seien außerdem nach wie vor die Ganzjahresfreibäder Bille-Bad, das Familienbad Rahlstedt, das Festland, das MidSommerland und das Parkbad geöffnet. „Damit steht ab Sonnabend die Hälfte unserer Freiluftangebote für Besucherinnen und Besucher bereit“, so Dietel.

Bäderland: Schließzeiten in den Hallenbädern bleiben vorerst bestehen

Bei den verbleibenden Sommerfreibädern sei noch etwas Geduld gefragt – zunächst müsse sich das gute Wetter eingespielt haben. „Wir möchten vermeiden, wieder schließen zu müssen, falls das Wetter doch noch nicht ganz mitmacht“, so Dietel weiter.

Auch betont er: „In den Hallenbädern, außer in der Bartholomäus-Therme und dem Kaifu-Bad, gibt es nach wie vor Schließzeiten. Das ist dem nach wie vor recht hohem Krankenstand geschuldet. Dieser normalisiert sich langsam.“ Allerdings würden mit den Freibädern nun zusätzliche Standorte in Betrieb genommen werden, die wieder Personal fordern.

„Wir wollen statt einem Hin und Her nun erstmal bei den bestehenden Schließzeiten bleiben und diese dann sobald möglich wieder verringern.“ Aktuelle Informationen zu den einzelnen Standorte gibt es auf www.baederland.de.

Wetter: Bis zu 14 Sonnenstunden in Hamburg erwartet

Laut Wetterexperte Dominik Jung, Diplom-Meteorologe und Klimaexperte von Wetter.net, stehen Hamburg sommerliche Tage bevor. Am Donnerstag ist mit 13 Sonnenstunden und 16 Grad zu rechnen. „Die werden sich aber in der Sonne eher nach 20 bis 24 Grad anfühlen“, sagt Jung.

Freitag und Sonnabend werden bis zu 19 Grad erreicht – bei bis zu 14 Sonnenstunden. Aber Achtung: „In den frühen Morgenstunden wird es mit um die drei Grad noch richtig kalt. Wer früh raus muss, sollte noch mal die warme Jacke rausholen.“

Freibad Hamburg: Am langen Wochenende wird es bis zu 25 Grad warm

Die vorläufigen Temperatur-Höhepunkte erreicht Hamburg am Sonntag und Montag. „Sonntag werden bis zu 25, Montag sogar bis zu 26 Grad erwartet“, so Jung. „Allerdings ist an beiden Tagen Richtung Nachmittag mit Gewitter und teils auch Starkregen zu rechnen.“

In der kommenden Woche würden sich die Temperaturen auf ein für die Jahreszeit normales Maß einpendeln. „Da liegen die Temperaturen bei 20 Grad und es gibt viel Sonne“, so Jung.