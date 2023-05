Schwimmbad Hamburg: Wo Bäderland jetzt weitere Freibäder öffnet

Hamburg. Die guten Wetteraussichten machen es möglich: In den nächsten Tagen öffnet Bäderland zusätzlich zu den bereits geöffneten Standorten Kaifu-Bad und Stadtparksee die Sommerfreibäder Bondenwald und Billstedt.

„Die Wetteraussichten versprechen Sonnenschein bis in den Juni hinein“, so Bäderland-Sprecher Michael Dietel. „Vom 1. Juni an können die Hamburgerinnen und Hamburger auch im Sommerfreibad Bondenwald ihre Bahnen unter freiem Himmel ziehen, ab dem 2. Juni auch in Billstedt.“

Freibad Hamburg: Zuerst öffnen die Kombi-Schwimmbäder

Dietel erklärt: „Wie auch das Kaifu-Bad sind beide Standorte sogenannte Kombi-Bäder, bei denen unsere Badegäste flexibel vom Freibad ins Hallenbad wechseln können.“ Es sei üblich, dass diese Bäder als erste öffnen würden, damit sich die Menschen bei den meist doch noch wechselhaften und frischen Tagen so früh in der Saison zwischendurch auch drinnen aufwärmen könnten.

Außerdem weist er darauf hin, dass auch unverändert in den Ganzjahresfreibädern vom Bille-Bad, Familienbad Rahlstedt, im Festland, im MidSommerland und im Parkbad unter freiem Himmel geschwommen werden könne.

Weitere Freibäder eröffnen in Hamburg kurzfristig

Wann weitere Freibäder nachziehen? „Die Öffnung weiterer Standorte ist in Planung und wird kurzfristig erfolgen, wenn sich das Wetter tatsächlich wie erhofft stabil zeigt“, so Dietel.

Die unterschiedlichen Öffnungstage der beiden Sommerfreibäder Bondenwald und Billstedt sind durch die noch bestehenden Ruhetage der beiden Standorte bedingt. Beim Bondenwald sind dies der Dienstag und der Mittwoch, in Billstedt Montag und Donnerstag. Sie gelten jeweils für den gesamten Standort.

Freibad in Hamburg: Weitere Öffnungen hängen vom Wetter ab

„Es ist unser Ziel, die Freibadsaison jetzt erst einmal verlässlich überall zu starten und die Ruhetage anschließend nach und nach zurückzunehmen, statt möglicherweise ständig an den Öffnungszeiten zu drehen. Das ist dann aber auch vom Sommerverlauf und der Wetterlage abhängig“, sagt Dietel.

Aktuelle Informationen zu den Angeboten und Öffnungszeiten der Standorte von Bäderland Hamburg finden Interessierte unter www.baederland.de.

Schwimmbad: Bäderland erhöhte Preise zu Jahresbeginn

Was viele Kunden umtreibt, ist auch die Frage nach den Ticketpreisen. Diese wurden zu Beginn des Jahres spürbar erhöht. Bäderland, der Betreiber von 25 Standorten, habe die dramatischen Preisanstiege im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben getragen und nicht an die Verbraucher weitergegeben.

Anfang des Jahres kam dann die Preiserhöhung: Kostete eine Eintrittskarte für Erwachsene bislang 6,80 Euro, so liegt der Preis jetzt bei 7,10 Euro, für Kinder zwischen 12 und 16 Jahren bei 3,40 Euro (davor 3,20), Kinder unter 12 Jahren zahlen 1,70 Euro (davor 1,60 Euro).

Freibadsaison ändert nichts an Ticketpreisen in Hamburg

Diese Preise gelten in den meisten Bädern für eine Tageskarte, in sechs weiteren, die laut Dietel auch umfangreiche Freizeitaspekte bedienen (Bondenwald, Festland, Holthusenbad, MidSommerland, Parkbad und künftig die Alster-Schwimmhalle), ist das der Preis für eine 1,5-Stunden-Eintrittskarte. Daran habe sich auch mit Beginn der Freibadbadsaison nichts geändert. „Die Preise bleiben stabil“, so Dietel.