Fahrgäste der Metrobuslinie 5, die zum Nedderfeld wollen, müssen künftig am Siemersplatz aussteigen oder an der Ersatzhaltestelle nördlich vom Nedderfeld.

Verkehr Hamburg Bauarbeiten an Kollaustraße starten – mit Folgen für 5er-Bus

Hamburg. Der Bau einer neuen Regenwasserbehandlungsanlage auf der Grüninsel an der Kollaustraße in Hamburg-Lokstedt hat auch Auswirkungen auf die stark frequentierte Buslinie 5 sowie auf den Autoverkehr in diesem Bereich.

Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) baut im Auftrag der Hamburger Verkehrsbehörde die neue Anlage, die künftig verhindern soll, dass Schadstoffe – wie etwa Mikroplastik vom Autoreifenabrieb – im Regenwasser ungefiltert in die nahe gelegenen Gewässer Schillingsbek und Kollau fließen und diese belasten können. Die Schillingsbek mündet als Bach in die Kollau, deren Gewässerqualität im Rahmen der EG-Wasserrahmenrichtlinie als „nicht gut“ eingestuft wurde.

Verkehr Hamburg: Bauarbeiten an der Kollaustraße ab 11. Juni

Ein großer Anteil der Schadstoffbelastung entstehe durch den Verkehr auf den Straßen. Infolgedessen habe die Reinigung von Straßenwasser ein erhebliches Potenzial zur Verbesserung der Qualität, heißt es vonseiten der Verkehrsbehörde. Auf der Grüninsel zwischen Kollaustraße, Alte Kollaustraße und Nedderfeld wird deshalb ab dem 11. Juni ein bepflanzter Bodenfilter installiert, der das verunreinigte Straßenwasser säubert, bevor es in die Schillingsbek eingeleitet wird.

Das aktuell über ein getrenntes Siel gesammelte Regenwasser wird dann künftig unter der Kollaustraße hindurch und auf die nördliche Grüninsel zwischen Kollaustraße, Alter Kollaustraße und der Straße Nedderfeld geleitet. Dort wird das belastete Wasser im Bodenfilter gesammelt und gereinigt.

Kollaustraße in Lokstedt: Weniger Fahrspuren wegen Bauarbeiten

Der Bau der Sielquerung beginnt an diesem Sonntag (11. Juni) und wird voraussichtlich Mitte September 2023 fertiggestellt sein. Der Bau der Retentionsbodenfilteranlage beginnt nach jetzigem Stand im Oktober 2023 und wird voraussichtlich Ende Juni 2024 abgeschlossen sein.

Auf der Grüninsel hinter der Haltestelle Nedderfeld wird die neue Regenwasserbehandlungsanlage eingebaut. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr rund um den Siemersplatz.

Foto: Freie und Hansestadt Hamburg / BVM

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für die Zeit der Arbeiten werden zeitweise die Fahrspuren auf der sechsspurigen Kollaustraße reduziert. Autofahrer müssen sich in dieser Zeit auf Staus einstellen. Nach Fertigstellung der Sielquerung Mitte September 2023 sollen laut LSBG wieder alle Fahrstreifen befahrbar sein. Der Fuß- und Radverkehr wird für die Zeit der Maßnahme um die Baustelle herumgeführt.

Verkehr Hamburg: Busse der Linie 5 während der Bauzeit nur bis Siemersplatz

Die bestehende Haltestelle Nedderfeld kann während der Bauarbeiten von der Hochbahn nicht bedient werden. Jene Busse der Linie 5, die bislang nur bis zum Nedderfeld fahren und dort an der Kehre wenden, fahren dann nur bis zur Haltestelle Siemersplatz. Die Haltestelle Nedderfeld wird für die gesamte Bauzeit bis voraussichtlich Juni 2024 circa 80 Meter in Richtung Norden hinter die Einmündung Alte Kollaustraße verlegt.



„Alle 5er-Busse, die planmäßig bis Niendorf oder Burgwedel weiterfahren, verkehren wie sonst auch“, sagt Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum. Wer also zum Nedderfeld möchte, müsse dann am Siemersplatz aussteigen und ein kleines Stück nach Norden gehen oder andernfalls mit einem Bus bis zur Ersatzhaltestelle fahren und dann ein kleines Stück zurücklaufen.



Über die Änderungen informiert der Hamburger Verkehrsverbund HVV in der HVV-App, in der Fahrplanauskunft auf www.hvv.de und telefonisch unter/040-19449.