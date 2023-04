Tierpark Hagenbeck: Eisbärenbaby geboren – Sensation mit trauriger Note

Hamburg. Das wuschelig weiße Fellknäuel im Tierpark Hagenbeck zwingt wohl jedem noch so schlecht gelaunten Miesepeter ein kleines Lächeln ab: Ein Eisbärenbaby kam am 19. Dezember 2022 in Hamburg zur Welt – erst vor Kurzem haben Mitarbeitende das erste Mal Kontakt aufgenommen, wie der Tierpark am Donnerstag mitteilte.

Nach Neuzuwachs bei den Kängurus, Bisons und Hirschen hat nun also auch das Eismeer bei Hagenbeck einen neuen flauschigen Bewohner. Die 21 Jahre alte Eisbärenmama Victoria kümmert sich liebevoll um ihr erstes Jungtier. Es ist der erste Eisbärennachwuchs seit rund 20 Jahren.

Tierpark Hagenbeck: Eisbärenbaby bei Geburt nur 900 Gramm schwer

„Wir freuen uns sehr über das erste Eisbärenjungtier im Eismeer. Für Hagenbeck ist dieser Nachwuchs in zweiter Generation ein enormer Zuchterfolg und der Beweis dafür, dass sich unsere Zuchtbemühungen um diese bedrohte Tierart auszahlen,“ sagt Guido Westhoff, Zoologischer Direktor bei Hagenbeck.

Das neue Eisbärenbaby bei Hagenbeck ist gesund und aufgeweckt.

Foto: HAG/Hagenbeck

Fast nackt, blind, taub und knapp 900 Gramm – so unbeholfen startete der kleine Eisbär kurz vor Weihnachten ins Leben. Die ersten Monate blieben Mutter und Kind in ihrer Höhle, damit das Eisbärenbaby ungestört aufwachsen konnte.

Eisbärenbaby im Tierpark Hagenbeck – „gesund und munter“

„Erst vor Kurzem haben wir das erste Mal vorsichtig Kontakt aufgenommen und die Eisbärenmama wenige Minuten besucht – das machte sie aber ganz entspannt mit“, so Westhoff. „Der erste Eindruck vom Jungtier ist durchweg positiv, es wirkt gesund, munter und aufgeweckt.“

Verschmust: das Eisbärenbaby und seine Mama Victoria.

Foto: dpa

Doch gemeinsam mit seinem Papa wird das Jungtier nicht aufwachsen: Eisbärenmann und Vater Kap wird das Hamburger Eismeer verlassen. In der Mitteilung heißt es, dass Mutter und Kind so mehr Platz im Gehege geboten werden kann. Die Entscheidung verlief in Abstimmung mit Koordinatoren des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP).

Wann Besucherinnen und Besucher das Eisbärenbaby zum ersten Mal aus der Nähe erleben können, steht noch nicht fest. Doch die gute Nachricht für die, die es nicht abwarten können: In den kommenden Tagen soll ein Monitor am Eisbärengehege installiert werden, sodass Interessierte das Eisbärenbaby auf dem Screen verfolgen können.