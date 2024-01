Düneberger SV verpflichtet Stürmer Jan Landau vom ETSV Hamburg

Geesthacht. Fußball-Oberligist Düneberger SV hat sich für den Kampf um den Klassenerhalt prominent verstärkt. Vom Staffelkonkurrenten ETSV Hamburg wechselt Jan Landau an den Silberberg. Der frühere Stürmer von Bergedorf 85 und vom SV Curslack-Neuengamme war bei den „Eisenbahnern“ zuletzt nur noch Ersatz.

Es ist nicht der einzige Coup, den die Düneberger in der Winterpause auf dem Transfermarkt gelandet haben. Vom ASV Hamburg wechselt außerdem Linksfuß Florian Klein zu den Geesthachtern. Auch er stand bis zum Sommer beim ETSV Hamburg unter Vertrag, bekam dort aber nach dem Oberliga-Aufstieg und einem Kader-Umbruch keine Chance mehr.

Düneberger SV verpflichtet „Elstern“-Legende Jan Landau

Der Trainer des Düneberger SV, André Wengorra, ist sich hingegen sicher, mit seinen beiden Neuverpflichtungen einen guten Fang gemacht zu haben. „Vor allem Jan kenne ich ja schon seit vielen Jahren“, betont Wengorra. „Er bringt jede Menge Erfahrung mit und ist außerdem topfit. Durch ihn haben wir nun eine zusätzliche Option in der Offensive. Florian Klein soll unsere Defensive stärken und das Spiel über die linke Seite beleben.“

Sowohl der 34-jährige Stürmer Landau als auch der 27-jährige Spielmacher Klein haben langjährige Oberliga-Erfahrung. „Wir wollten oberligataugliche Spieler verpflichten“, erläutert Ligamanager Thomas Nowottnick. „Das ist ja unser Problem, dass ein großer Teil des Kaders den Anforderungen der Oberliga noch nicht so ganz entspricht.“

Zu viele Gegentore, zu wenig eigene Treffer – das soll anders werden

Mit 70 Gegentoren haben die Geesthachter bislang die meisten Treffer der Liga kassiert. Klein, der früher für Curslack und Dassendorf spielte, soll für Ordnung sorgen. Das entscheidende Manko der Düneberger aber war für Wengorra, selbst ein ehemaliger Stürmer, die mangelnde Torgefahr. „Wir haben bislang zu viele Chancen liegen gelassen“, analysiert er mit Blick auf die 22 erzielten Treffer. „Jan Landau kann die Chancen nutzen, die wir uns herausspielen.“

Der ehemalige „Elstern“-Spieler trug von 2008 bis 2012 das Trikot des ASV Bergedorf 85, beziehungsweise FC Bergedorf 85 und war dort so gut, dass sich 2009 sogar die Tür zum Profifußball öffnete. Beim FC Schalke 04 absolvierte er ein Probetraining, stieß aber nicht auf das Interesse des dortigen Trainers Felix Magath.

Premiere für das neue Duo könnte bereits am Wochenende sein

Stattdessen wechselte Landau 2012 zum SV Curslack-Neuengamme, für den er sechs Jahre lang spielte und dort seine erfolgreichste Zeit hatte. In Düneberg möchte er nun daran anknüpfen. Los geht’s, wenn das Wetter es zulässt, mit den Testspielen am Freitagabend in Lohbrügge (19.30 Uhr, Binnenfeldredder) und am Sonnabend zu Hause gegen den HSV III (15 Uhr, Silberberg).