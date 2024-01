Marlene Brand, die neue Laufkönigin der TSG Bergedorf

Bergedorf. Bei den Hamburger Hallenmeisterschaften in der Leichtathletik hat Marlene Brand von der TSG Bergedorf für einen der Glanzpunkte gesorgt. Die 16-Jährige, die im November von der LG Wedel-Pinneberg nach Bergedorf gewechselt war und von Jürgen Krempin trainiert wird, siegte über 1500 Meter in der Altersklasse U18 unangefochten mit über acht Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes. Im Alleingang stürmte Brand in 5:03,75 Minuten ins Ziel.

Es war einer von vier Titeln für die TSG Bergedorf am ersten Wettkampftag bei den gemeinsamen Meisterschaften von Hamburg und Schleswig-Holstein. Moritz von der Geest dominierte in 48,65 Sekunden überraschend klar in der stark besetzten Konkurrenz über 400 Meter der Männer. Simon Plitzko flog im Weitsprung der Männer gleich im ersten Versuch auf 7,42 Meter. Das konnte die Konkurrenz nicht mehr kontern. Ebenfalls Hamburger Meisterin darf sich Lisa Wiegard nennen. Die 24-jährige Sprinterin war über 400 Meter in 61,41 Sekunden hinter zwei Schleswig-Holsteinerinnen die beste Teilnehmerin aus der Hansestadt.

Starker Auftritt: Silber und Bronze für die Hochspringerinnen der LG Oberelbe

Pech hatte Mehrkämpferin Lena Grollmuß (LG Oberelbe) im Hochsprung der Frauen. Mit übersprungenen 1,64 Metern war die 19-Jährige zwar genauso gut wie die Siegerin Emily Pioch vom MTV Heide, landete aber nur auf dem dritten Platz, weil sie sich zu viele Fehlversuche geleistet hatte. Beeindruckend war auch der Auftritt der erst 15-jährigen Ella Giese (LG Oberelbe), die im Hochsprung der weiblichen Jugend U18 stolze 1,61 übersprang und damit Silber gewann.