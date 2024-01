Fünf Niederlagen in Folge kassierten die Deichkicker zuletzt. Wie beim Fußball-Landesligisten nun der Umschwung gelingen soll.

Fünfhausen. Gemeinsam sind wir stark! Das ist das Motto beim Fußball-Landesligisten SC Vier- und Marschlande. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge war das Team vom sechsten auf den zehnten Tabellenplatz abgestürzt. Nun soll ein Trainerquartett gemeinsam den Weg aus der Misere finden.

Dafür rückt Christian Mahr, bislang Coach der „Zweiten“, mit der er in der Kreisliga als Fünfter eine gute Saison spielt, ins Trainerteam der „Ersten“ auf, zu dem weiterhin die Coaches Denis Schlufter und Kevin Wobbe sowie Torwart-Trainer Maurice Herzog gehören. Gemeinsam, nicht gegeneinander, darauf legt SCVM-Sportchef Thorsten Beyer großen Wert, sollen nun gemeinsame Lösungen gefunden werden.

Trainerteam des SC Vier- und Marschlande formiert sich neu

„Sie sollen die Chance haben, gemeinsam eine Rückrunden-Vorbereitung zu absolvieren“, blickt Beyer voraus. „Dabei werden sich die Strukturen und Prozesse finden müssen. Es gilt, die Aufgaben und Zuständigkeiten zu verteilen.“ Beyer selbst will dabei nicht mitmischen. „Ich habe mich entschlossen, nicht mehr Trainer sein zu wollen. Das passt besser zu meinem Privatleben“, stellt er klar.

Mehr vom Lokalsport

Die Entscheidung, das Trainerteam zu erweitern, hat logischerweise auch Auswirkungen auf die „Zweite“ des SCVM. Dort wird mit Timo Lau nun ein 20-Jähriger das sportliche Kommando übernehmen. „Er soll aber noch eine Unterstützung an seine Seite bekommen“, blickt Beyer voraus. „Das kann entweder ein gleichberechtigter Coach oder ein Trainer-Assistent sein.“

Am Sonnabend lädt der SCVM zum Fußball-Hallenturnier ein

Am Sonnabend richtet der SCVM zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie wieder sein traditionelles Hallenturnier um den SCVM-Cup aus. Mit dabei sind acht Mannschaften, darunter die Lokalrivalen SV Altengamme und SV Curslack-Neuengamme. Beginn des Turniers in der Sporthalle Durchdeich in Fünfhausen ist um 13.15 Uhr, das Finale wird um 19.15 Uhr gespielt.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.