American Football: Hamburg Swans zeigen Wolfsburg Blue Wings die Grenzen auf

Bergedorf. Das American-Football-Team der TSG Bergedorf, die Hamburg Swans, ist in der Regionalliga weiter auf dem Vormarsch. Im Heimspiel gegen die Wolfsburg Blue Wings kam das Team von Trainer Daniel Kasper am Sonnabend zu einem 21:7-Erfolg. Damit zogen die Bergedorfer in der Tabelle an Wolfsburg vorbei und sind nun bereits Vierter.

„Unsere Defense hat ein herausragendes Spiel gemacht. Sie haben keinen einzigen Punkt zugelassen“, hob Swans-Sprecher Martin Kirmse hervor. Denn die einzigen Zähler für die Gäste entsprangen einer Interception, also einem Bergedorfer Ballverlust. Der Wolfsburger Leon Schwarz fing einen Pass von Swans-Quarterback Finn Abel ab und rannte durch bis zur Endzone. „Finn hatte einen Schlag auf die Hüfte bekommen, kam dadurch bei den Würfen nicht mehr in die volle Rotation“, erläuterte Kirmse.

Hamburg Swans: Sololauf von Marius Fiedler sorgt für die frühe Führung

Ansonsten dominierten die Bergedorfer die Partie aber nach Belieben. Vor allem Running Back Marius Fiedler war kaum zu halten. Im ersten Viertel stürmte er im Alleingang über 65 Yards hinweg zum Touchdown – die 7:0-Führung. Dann waren die Bergedorfer drauf und dran zu erhöhen, als Abel, der den verletzten Quarterback Frederik Mußler ersetzte, sein Herz in beide Hände nahm und bis an die gegnerische 45-Yard-Linie stürmte. Doch sein folgender Pass landete beim Gegner, der so zu Punkten kam. „Statt einer möglichen 14:0-Führung stand es plötzlich 7:7. Da mussten wir uns erst einmal schütteln“, sagte Kirmse.

Doch gerade als die Partie auf des Messers Schneide stand, kehrte das Glück zurück. Der Ball prallte von einem Wolfsburger Helm ab. Swans-Verteidiger Yannic Kiesewetter erkannte blitzschnell die Situation, spritzte dazwischen und trug das Ei zum 14:7-Pausenstand in die Endzone. Das war die Vorentscheidung. Im dritten Viertel legte der gut aufgelegte Fiedler noch einen seiner unwiderstehlichen Läufe nach – das 21:7. Danach verebbte die Partie: Die Bergedorfer verwalteten bei 30 Grad Hitze die Führung, die nur mit 26 Mann angereisten Wolfsburger konnten keine Akzente mehr setzen.

Premierensaison der Swans in der Regionalliga ist schon jetzt ein Erfolg

Bereits am 5. August geht es mit einem Heimspiel gegen den FFC Braunschweig II weiter (15 Uhr, Ladenbeker Weg). Das wird ein Schlüsselspiel sein, wollen die Bergedorfer noch Platz drei angreifen, den die Braunschweiger momentan inne haben. Doch schon jetzt ist klar: Die Premierensaison der Hamburg Swans in der 3. Liga verläuft äußerst erfolgreich.

