American Football: Nachwuchs-Talent Finn Abel soll Hamburg Swans zum Sieg führen

Weil sich Quarterback Frederik Mußler (r.) verletzt hat, wird Swans-Trainer Daniel Kasper (2.v.l.) gegen Wolfsburg Ersatzmann Finn Abel (2.v.r.) in die Startformation schicken

Bergedorf. Im Regionalliga-Heimspiel gegen die Wolfsburg Blue Wings müssen die Hamburg Swans am Sonnabend auf ihren wichtigsten Mann verzichten. Spielmacher Frederik Mußler fällt mit einer Rippenprellung aus, die er sich bei der 14:43-Niederlage bei den Hamburg Pioneers zugezogen hat. Für ihn bekommt bei den American Footballern der TSG Bergedorf nun Ersatzmann Finn Abel die Chance, erstmals eine Partie in der 3. Liga von Beginn an zu bestreiten.

Quarterbacks müssen im Lauf einer Begegnung eine Menge einstecken. Bei jedem einzelnen Spielzug macht die gegnerische Defense Jagd auf sie. Und wenn die eigene Verteidigung mal nicht aufpasst, dann bricht ein Gegenspieler durch und rammt den Spielmacher zu Boden. Genau das passierte Mußler jüngst gegen die Pioneers. Von diesem Hit hat er sich noch nicht wieder erholt.

American Football: Team der TSG Bergedorf hofft auf Ersatzmann Finn Abel

Finn Abel hat bislang erst ein paar Regionalliga-Minuten beim 43:0-Sieg bei den Hamburg Blue Devils bestritten, dabei aber noch keinen einzigen Touchdown-Pass geworfen. Nun sind alle Augen auf ihn gerichtet, denn für die Bergedorfer geht es um viel. Gewinnen sie die Partie mit mindestens drei Punkten Unterschied, lassen sie Wolfsburg in der Tabelle hinter sich und hätten so ganz nebenbei auch den Klassenerhalt endgültig geschafft.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Begegnung auch mit Finn als Quarterback gewinnen können“, betont Swans-Sprecher Martin Kirmse. Los geht’s um 15 Uhr auf dem Swans-Homefield am Ladenbeker Weg.