ETSV Hamburg: Sechs Neuzugänge heizen den Konkurrenzkampf weiter an

Billwerder. Fußball-Landesligist ETSV Hamburg hat den Aufstieg erst noch vor sich, ETSV-Trainer Matthias Märtens hingegen hat seinen privaten Aufstieg bereits geschafft. Der 35-Jährige bestieg im Südafrika-Urlaub den 669 Meter hohen „Lion’s Head“ am Tafelberg, von dem aus man einen spektakulären Ausblick über Kapstadt und den Atlantik hat.

Daheim leitet Sportchef Sascha „Jassi“ Huremovic derweil das Training des Landesliga-Tabellenführers, dessen Kader sich in der Winterpause deutlich gewandelt hat: Fünf Spieler mussten gehen, sechs neue Akteure kamen an den Mittleren Landweg. Neben dem bis zum Saisonende an den SV Curslack-Neuengamme ausgeliehenen Stürmer Marcel Rump werden auch Oscar Amankwaah, Niklas Kretschel, Niklas Thomsen sowie Ersatzkeeper Mike Meyer-Wersinger künftig nicht mehr zum Kader gehören.

Konkurrenz für den „besten Torhüter in Hamburgs Amateurligen“

„Bei ihnen reicht es einfach nicht“, urteilt Huremovic. Während das Ziel von Amankwaah unklar ist, wechseln Kretschel und Thomsen in die „Zweite“. Kretschel will sich zudem im Organisationsteam einbringen. Meyer-Wersinger ist neben Samuel Graudenz, der gerade Vater geworden ist, als Torwarttrainer vorgesehen.

Im ETSV-Kasten dürfte sich Stammtorwart Elian Clasen künftig einen harten Konkurrenzkampf mit Neuzugang Tom Schmidt liefern. Der 31-jährige Schmidt stammt aus Frankfurt an der Oder, war Profi bei Hannover 96 und Arminia Bielefeld, hat aber in den vergangenen fünf Jahren pausiert. „Für mich ist Clasen der beste Torhüter in allen Hamburger Amateurligen“, schwärmt Huremovic, „aber er ist erst 22 Jahre alt und kann sich vielleicht beim erfahreneren Schmidt noch einiges abschauen.“

Ein Innenverteidiger vom Oberliga-Tabellenführer TSV Sasel

Die Abwehr verstärkt der 23-jährige Innenverteidiger Josiah-Frimpong Basoah vom Oberliga-Tabellenführer TSV Sasel. „Er bringt viel Geschwindigkeit mit“, sagt Huremovic. Das gilt sicher auch für den zweiten neuen Defensiv-Mann Eudel „Edu“ Monteiro. Der 28-jährige Rechtsverteidiger kommt von Phönix Lübeck.

Zudem wechseln mit den Brüdern Edmund und Collins Baafi vom SV Rugenbergen sowie Spielmacher Hischem Metidji von Concordia drei weitere Spieler aus der Oberliga Hamburg zum Landesliga-Spitzenreiter. Collins Baafi (24) ist auf beiden Außenbahnen gleichermaßen stark, sein jüngerer Bruder Edmund „Eddie“ Baafi (21) spielt auf der „Sechs“.

Alle Neuzugänge sind am Freitag gegen Dassendorf dabei

Vor allem aber setzt Huremovic großen Hoffnungen in die Verpflichtung des früheren Lohbrüggers Hischem Metidji (23). „Er ist ein Spieler, der den Unterschied machen kann, wenn er Spaß am Fußball hat. Und den wird er bei uns bekommen“, schwärmt der Sportchef. Metidji hatte in der Saison 2018/19 großen Anteil am Aufstieg von Altona 93 in die Regionalliga, konnte danach aber nicht mehr an diese Leistung anknüpfen.

Im Testspiel am Freitagabend gegen den Oberligisten TuS Dassendorf (19.30 Uhr, Mittlerer Landweg) werden alle sechs Neuzugänge mit von der Partie sein.