Bergedorf: Versuchter Einbruch und ein gestohlener VW Golf

In der Nacht zum Montag versuchten bisher unbekannte Täter in das Restaurant "La Puglia" einzudringen. Die Polizei sucht Zeugen.

Hamburg. In der Nacht zum Montag haben bisher unbekannte Täter versucht, in das italienische Restaurant "La Puglia" im Sachsentor in Bergedorf einzudringen. Sie probierten sich Zugang über den hinteren Grundstücksteil durch den Wintergarten zu verschaffen, dessen Eingangstür ihren Bemühungen aber standhielt. Nun sucht die Polizei Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 040 / 428 65 43 19.

Ein weiterer Fall beschäftigt die Polizei in Lohbrügge: Morgens um 5 Uhr stand das Auto noch da, doch als sein 53-jähriger Halter mittags um 12 Uhr damit losfahren wollte, war es verschwunden. Sein keine vier Jahre alter, blauer VW Golf ist am Montag zwischen 5 und 12 Uhr in der Schärstraße vom Straßenrand gestohlen worden. Zeugen können sich melden unter Telefon 040 / 428 65 43 10. tv