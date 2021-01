Porsche 911 aus der Garage gestohlen – Verfolgungsjagd

Hamburg. Unbekannte haben in der Nacht zu Montag ein Luxusauto aus einer Garage in Hamburg-Wellingsbüttel gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie um 4.20 Uhr vom 61-jährigen Besitzer des grünen Porsche 911 Turbo S alarmiert. Er hatte die Diebe noch mit seinem Auto wegfahren sehen, nachdem sie das elektrisch gesicherte Garagentor geöffnet hatten.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Beamte entdeckten das Fahrzeug auf der Saseler Chaussee, in Begleitung eines weißen Mercedes, der den Porsche anscheinend abschirmen sollte. Es folgte eine wilde Verfolgungsjagd Richtung Norden. Beide Autos fuhren schnell und rücksichtslos über die Hamburger Stadtgrenze nach Schleswig-Holstein in Richtung Jersbek (Ortsteil Timmerhorn).

Nach Verfolgungsjagd sind beide Täter auf der Flucht

In Ammersbek stieß der Mercedes mit einem Streifenwagen zusammen, der dadurch so stark beschädigt wurde, dass er nicht mehr einsatzbereit war. Die Beamten blieben unverletzt. Bei einem weiteren Streifenwagen wurde der Außenspiegel beschädigt. In Delingsdorf musste ein Rettungswagen dem flüchtenden Porsche ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hier gelang den Tätern anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen des für Kraftfahrzeugdelikte zuständigen Landeskriminalamts (LKA 432) dauern an. Außerdem bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe: Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zu den Fluchtwagen geben können werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

