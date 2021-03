Live-Musik: „Tramper“ spielt im Bergedorfer Schloss

Am heutigen Dienstagabend gibt es ab 20.15 Uhr im Livestream Folk-Pop-Musik zu hören. Tramper hat auch seine Loopstation dabei.

Hamburg. Am Dienstagabend stoppt der „Tramper“ für ein Live­stream-Konzert im Bergedorfer Schloss. Der Sänger Andre „Tramper“ Weiskeller war bereits im vergangenen Dezember mit Gitarre und Zylinder bei unserem Online-Kultur-Festival „Bühne frei – live dabei!“ zu Gast. Sein Auftritt kam so gut an, dass wir ihn noch einmal eingeladen haben.

Dieses Mal hat der Folk-Pop-Sänger technische Unterstützung. Weiskeller bringt seiner Loopstation mit. Mit ihrer Hilfe kann er live musikalische Elemente einspielen, aufnehmen und dann auf Knopfdruck wiedergeben. So ist als Solosänger selbst mehrstimmiges Singen kein Problem, Rhythmen können wie als Musikbett kontinuierlich wiederholt werden.

"Tramper" spielt am Dienstagabend im Bergedorfer Schloss

Das Online-Kultur-Festvial der Bergedorfer Zeitung.

Foto: Daniel Reichstaller / BGZ / Reichstaller

Dabei wird Tramper mit den Zuschauern im Chat in direkte Interaktion treten und auch Musikwünsche erfüllen. Somit können die Zuschauer des Livestreams den Verlauf des Konzertabends aktiv mitgestalten. Außerdem verlost der Musiker Karten für sein Open-Air-Festival im Sommer. Dies natürlich unter Vorbehalt, sofern es in der Pandemie stattfinden kann.

Tramper spielt einen Mix aus Coversongs und eigenen Stücken. Wenn der gebürtige Reinbeker in die zwölf Saiten seiner Akustikgitarre greift, lässt sich das handgemachte Liedgut schwer in eine Schublade stecken: Folk-Pop passt, Lagerfeuerromantik auch. Tramper hat beim Singer-Songwriter-Slam im Hamburger Club Molotow schon den Hauptpreis für die beste Performance abgeräumt. Er liebt Herausforderungen. Und ein Konzert ohne Vor-Ort-Publikum ist für einen Livemusiker durchaus eine Challenge – auch und gerade, weil Tramper durchaus schon vor 10.000 Fans, auf der Hansesail oder beim Deichbrand-Festival aufgetreten ist.

Der Livestream startet an diesem Dienstag um 20.15 Uhr auf bergedorfer-zeitung.de, Facebook und Youtube.